Vertice Kim-Trump a rischio

Washington, 23 mag. (AdnKronos) – Rischia di saltare il vertice tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ed il leader nordocoreano Kim Jong-un previsto per il 12 giugno a Singapore. Trump ha infatti anticipato che c’è “una possibilità molto sostanziale” che l’incontro non sia rimandato.

Se Pyongyang non risponderà positivamente alle condizioni poste, il vertice potrebbe slittare “a più avanti”, ha aggiunto Trump ricevendo alla Casa Bianca il presidente sudcoreano Moon Jae-in, precisando solo che “deve esserci denuclearizzazione”.

“Ci sono alcune condizioni che chiediamo e penso che avremo risposta positiva, ma se non sarà così, non ci sarà l’incontro. Se entri in affari certi al cento per cento, non si attuano. Se entri in affari che non hanno possibilità di accadere, a volte si concludono positivamente e a volte anche con facilità”, ha sottolineato.