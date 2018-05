Viaggi & Turismo: Air Transat, ripartono i voli Venezia-Montréal e Venezia-Toronto

Air Transat, la compagnia aerea leader dei viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva dall’aeroporto di Venezia: da sabato 5 maggio ripartono i Voli Diretti da Venezia per Montréal e Toronto.

I collegamenti Venezia- Montréal sono con 2 voli a settimana a maggio (sabato e domenica), e 3 a settimana dal 22 giugno (venerdì, sabato e domenica) fino al 28 ottobre; i collegamenti Venezia-Toronto sono con 2 voli settimanali (sabato e domenica) fino al 28 ottobre. In totale 5 Voli Diretti per il Canada (Montréal e Toronto). Da Venezia Air Transat offre anche 1 Volo in Connessione via Toronto con destinazione Vancouver.

E’ possibile volare da Venezia a Montréal con una tariffa a partire da 410 euro, e da Venezia a Toronto da 431 euro. Tutte le tariffe sono da intendersi in Classe Economica, andata e ritorno, tasse incluse e comprendono 1 bagaglio in stiva da 23 Kg incluso, pasti e intrattenimento di bordo (su schermi individuali sugli Airbus A330 e tramite l’App CINEPLUS A, da scaricare sul proprio device, sugli Airbus A310).

A tutti i passeggeri della Classe Economy sui voli Air Transat diretti dall’Europa al Canada vengono offerti due nuovi piatti caldi, tutti i pasti includono insalata, un dolce e un bicchiere di vino.

Le rotte sono operate con A330-300 (375 posti: 12 in Classe Club e 363 in Classe Economica) e A310-300 (250 posti :12 in Classe Club e 238 in Classe Economica)

“L’aeroporto di Venezia si conferma un punto di riferimento consolidato per la stagione estiva di Air Transat e continua ad essere strategico per lo sviluppo dell’area nord est – commenta Tiziana Della Serra, Sales & Marketing Director Air Transat per l’Italia – Nove anni fa Air Transat ha iniziato a collegare Venezia al Canada mettendo a disposizione un network completo di collegamenti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con Air Transat i passeggeri possono pianificare il loro viaggio in tutta tranquillità, grazie all’introduzione delle Tariffe Eco Extra e Eco Max, che permettono di modificare o cancellare il volo in Classe Economica e altri graditi vantaggi, dal posto a bordo pre assegnato alle priorità in aeroporto o doppio bagaglio per la Tariffa Eco Max.Da Venezia è inoltre possibile raggiungere comodamente anche l’IOvest del Canada con Vancouver 1 volo in connessione a settimana via Toronto”, conclude Della Serra.