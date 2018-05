Viaggi & Turismo: Air Transat, il volo diretto Roma-Toronto diventa giornaliero

Air Transat, la compagnia aerea leader dei viaggi vacanze in Canada e rappresentata in Italia da Rephouse GSA, introduce una nuova frequenza sulla rotta Roma-Toronto (mercoledì) dal 10 luglio al 29 agosto 2018. Il Volo Diretto Roma-Toronto diventa a luglio e agosto giornaliero offrendo più voli e più flessibilità a tariffe molto convenienti. È possibile volare da Roma a Toronto con una tariffa A/R a partire da € 448 in Classe Economy tasse incluse e tariffa A/R a partire da € 1.398 tasse incluse in Club Class.

Le Tariffe in Economy Class comprendono 1 bagaglio in stiva da 23 Kg incluso, pasti e intrattenimento di bordo su schermi individuali sugli Airbus A330 che opera su Roma Toronto.

Le Tariffe in Club Class comprendono 2 bagagli in stiva da 32 KG l’uno inclusi, cabina esclusiva con sedili più ampi, servizio dedicato, scelta di deliziosi pasti creati dallo Chef Daniel Vézina, schermi individuali da 12“. Gli Airbus A330 sono configurati in 2 classi di servizio, Economy Class e Club Class.

Per l’estate 2018 è possibile inoltre raggiungere da Roma altre città canadesi con i Voli in Connessione da Toronto e comode coincidenze per Vancouver e Calgary in Ovest e Québec City in Est.

ESTATE 2018 VOLI IN CONNESSIONE DA ROMA PER VANCOUVER, CALGARY & QUEBEC CITY

Dal 4 maggio 2018 Roma Vancouver via Toronto 5 voli/weekly

Dal 18 maggio 2018 Roma Calgary via Toronto 3 voli/weekly

Dal 4 maggio 2018 Roma Québec via Montréal 1 volo /weekly