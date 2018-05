Viaggi & Turismo: alla scoperta dell’Olanda in houseboat

Viaggiare per l’Olanda seguendo gli itinerari delle crociere fluviali proposte da Le Boat permette di toccare il cuore di città uniche al mondo e farsi sorprendere da paesaggi pittoreschi, tra canali, biciclette e colorate distese di tulipani. Le attrazioni offerte dal Paese dei mulini a vento sono davvero numerose e scoprirle solcando i suoi caratteristici canali a bordo di un battello fluviale, proprio come fanno da secoli tanti gli olandesi, significa immergersi nel modo più autentico nella cultura locale. Gli amanti del turismo attivo e sostenibile, inoltre, potranno affiancare alla navigazione lunghe e rigeneranti escursioni in bicicletta: i 32mila chilometri di curatissime piste ciclabili permettono, infatti, di visitare le città e le campagne circostanti in modo divertente, sicuro e sano per tutta la famiglia. E per guidare una houseboat di Le Boat non è necessaria la patente nautica.

Crociera Olanda

Questo itinerario parte dal pittoresco borgo di Hindeloopen, dove tra stradine acciottolate, ponti di legno, case tipiche e spiagge sabbiose, è possibile immergersi in un’atmosfera da fiaba. Da non perdere lungo il tragitto anche le bellezze medioevali di Workum (come la chiesa Gertrudis e quella di Werenfridus) e di Elburg, dove rimanere a bocca aperta di fronte al fascino antico dell’enorme porta da cui si accede alla città vecchia. Gli amanti della fotografia, invece, potranno scattare immagini originali e fantasiose di fronte alle caratteristiche case colorate che sorgono lungo le rive dei canali di Woudsend e di Lemmer.

Vie navigabili: Slotermeer, Tjeukermeer, Kalenbderg, Beulakerwijde, Zwater Water, Vossenmeer, Drontermeer, Veluwemeer, Nuldernauw, Gooimeer, Ijmeer, River Vecht, Weespertrekwaart, River Amstel, Nieuwe Herengracht, Vinkeveense Plassen

Distanza: 180 chilometri – Tempo di navigazione: 36 ore – Chiuse: 7 – Ponti: 57

Una barca per 7 notti: da 814 a 4905 euro

Crociera Lakelands

Questo itinerario porta dritto nel cuore della regione dei laghi, paesaggio perfetto per una vacanza dai ritmi rilassanti. Lungo il tragitto, i numerosi villaggi di pescatori sono il luogo ideale dove sostare per godere della gastronomia locale e concedersi una pinta di Grolsch con ostriche freschissime. Gli appassionati di sport si divertiranno a trascorrere un pomeriggio in kayak a Grouw, il più importante centro nautico della regione.

Distanza: 125 chilometri – Tempo di navigazione: 24 ore – Chiuse: nessuna – Ponti: 32

Una barca per 7 notti: da 714 a 4810 euro

Crociera dei formaggi olandesi

Una crociera da leccarsi i baffi, gustosa occasione per assaporare i tipici formaggi olandesi. Lungo la rotta di un’antica tradizione casearia, è possibile andare alla scoperta dei formaggi più buoni della regione, in bella mostra tra i banchi dei tipici mercati locali, come quello di Edam – universalmente conosciuta per l’omonimo formaggio – e quello di Alkmaar, chiamato Waagplein. Da mettere in agenda, ad Alkmaar, anche una visita al Museo del formaggio, alla torre della Grote di Sint-Laurenskerk e, per gli appassionati di musica, al Museo dei Beatles dove è stata realizzata la prima chitarra di John Lennon. La partenza prevista da Amsterdam renderà l’inizio della vacanza ancora più sorprendente: la città più eclettica del nord Europa conquisterà i suoi ospiti grazie al suo fascino intriso di storia e modernità.

Vie navigabili: Vinkeveense Plassen, Geuzesloot, Ams Rijn Kanaal, Duivendrecht, Amsterdam, Heerengracht, Six Haven, Harderwijk

Distanza: 150 chilometri – Tempo di navigazione: 28 ore – Chiuse: 14 – Ponti: 56

Una barca per 7 notti: da 714 a 5676 euro

Crociera delle Capitali olandesi

Questa crociera propone il percorso ideale per esplorare alcune delle città più iconiche di tutta l’Olanda come Amsterdam, Utrecht e Den Haag. Si parte da Vinekveen dal cui lago è possibile svolgere molte attività come il nuoto, le immersioni e la vela, per poi proseguire verso Breukelen, città da cui pare derivi addirittura il nome del quartiere di Brooklyn a New York. Utrecht accoglie i viaggiatori con il fascino del suo quartiere antico (con la cattedrale di San Martino), mentre Den Haag – sede del governo dei Paesi Bassi – affascina per la sua anima aristocratica ma moderna, con l’imponente complesso in stile gotico di Binnenhof, sede del parlamento olandese, e la famosa Piazza della Pace, sede della Corte internazionale di Giustizia.

Vie navigabili: Vinkeveense Plassen, Geuzesloot, AMS Rijn Kanaal, Maarsseen, Vecht – Utrecht, Gouda, Alphen, Leidn, Den Haag, Delft, Amsterdam

Distanza: 170 chilometri – Tempo di navigazione: 35 ore – Chiuse: 14 – Ponti: 82

Una barca per 7 notti: da 714 a 5676 euro



Super crociera il meglio dell’Olanda

Il meglio dell’Olanda in versione crociera: questo itinerario permette di passare dalla vibrante modernità di Amsterdam, agli incantevoli paesaggi bucolici dominati dai mulini a vento, lungo i caratteristici villaggi di pescatori e le località turistiche dove divertirsi con le più disparate discipline nautiche. E, per chi ama rilassarsi, ci sono Ossenzijl, graziosa cittadina defilata dalle rotte turistiche più frequentate, la splendida Giethoorn, conosciuta come la Venezia del nord o la lussuosa Strand Horst.

Vie navigabili: Slotermeer, Tjeukermeer, Kalenbderg, Beulakerwijde, Zwater Water, Vossenmeer, Drontermeer, Veluwemeer, Nuldernauw, Gooimeer, Ijmeer, River Vecht, Weespertrekwaart, River Amstel, Nieuwe Herengracht, Vinkeveense Plassen, Winkel, Trekvaart

Distanza: 235 chilometri – Tempo di navigazione: 40 ore – Chiuse: 14 – Ponti: 72

Una barca per 10 notti: da 1162 a 6544 euro



Crociera Amsterdam

Il fiume Vecht, con il suo placido corso, colorato da lunga fila di case signorili accompagna i naviganti fino la cosmopolita Amsterdam e la storica Utrecht non prima di averli condotti alla scoperta delle piccole località rurali, con i loro mulini a vento e i tradizionali campi di fiori colorati. Alla periferia di Amsterdam c’è poi Amstelveen, polo artistico e culturale di rilievo: qui sono assolutamente da visitare il Museo d’arte moderna visiva Jan ven der Togt e Museo di Arte Moderna Cobra.

Vie navigabili: Vinkeveense Plassen, Geuzensloot, Ams Rijn Kanaal, Utrecht, Maarsen, Breukelen, Loenen, Weesp, Duivendrecht, Amsterdam

Distanza: 90 chilometri – Tempo di navigazione: 18 ore – Chiuse: 19 – Ponti: 56

Una barca per 7 notti: da 714 a 5676 euro

Le mini crociere

Mini crociera delle Friesland, Mini crociera Gouda e Mini crociera Piccola Amsterdam

Chi non dispone di molti giorni da dedicare a una vacanza in houseboat non deve rinunciare a questa emozione: Le Boat, infatti, ha pensato anche a itinerari più brevi – da un minimo di tre a un massimo di cinque notti – per condensare in pochi giorni tutta l’emozione di una crociera fluviale nella terra dei tulipani.

La Mini crociera delle Friesland è il programma ideale per scoprire la Frisia, una delle regioni più belle e pittoresche dei Paesi Bassi godendosi la dolce brezza dal Mare del Nord, tra mulini a vento e villaggi tipici.

Distanza: 80 chilometri – Tempo di navigazione: 14 ore – Chiuse: nessuna – Ponti: 14

Una barca per 3 notti: da 285 a 2100 euro

Ai buongustai è dedicato l’itinerario della Mini crociera Gouda che dal porto turistico ricreativo di Vinkeveen conduce i viaggiatori lungo il fiume Vecht verso la città di Gouda, conosciuta per l’ottima qualità suo formaggio tipico.

Vie navigabili: Vinkeveense Plassen, Geuzesloot, Ams Rijn Kanaal, Weesp, Duivendrecht, Amsterdam

Distanza: 140 chilometri – Tempo di navigazione: 30 ore – Chiuse: 11 – Ponti: 49

Una barca per 5 notti: da 768 a 3324 euro

Con la Mini crociera Piccola Amsterdam si parte dal porto di Vinkeveen, rinomato per i suoi servizi di lusso, per poi spingersi nei tranquilli sobborghi di Amsterdam, fare il pieno di arte nella pittoresca Amstelven e giungere infine nella Capitale per farsi coinvolgere dalla sua anima dinamica e cosmopolita, pedalando alla scoperta del suo centro storico ricco di arte, cultura e divertimento.

Vie navigabili: Vinkeveense Plassen, Amsterdam Rijn Kanaal, Trekvaart, Amstel, Herengracht

Distanza: 50 chilometri – Tempo di navigazione: 19 ore – Chiuse: 6 – Ponti: 30

Una barca per 3 notti: da 362 a 2508 euro