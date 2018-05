Viaggi & Turismo, estate 2018: la Sicilia è in cima ai desideri degli italiani

L’estate si avvicina e fervono i preparativi per organizzare la vacanza perfetta e godersi il meritato relax sotto il sole. Per delineare i trend di viaggio per la stagione estiva in arrivo e scoprire le preferenze dei viaggiatori per le prossime vacanze il motore di ricerca viaggi momondo ha realizzato un’indagine in 26 Paesi, inclusa l’Italia, e analizzato i propri dati.

In estate gli italiani scelgono le isole del Bel Paese

“Sappiamo che il 52% degli intervistati nel mondo aspira a vacanze al mare quest’anno, ma la percentuale sale decisamente quando si considerano le sole risposte degli italiani” ha dichiarato Clizia L’Abbate, Head of Markets per momondo. “Il 71% dei viaggiatori tricolore, infatti, aspetta l’estate per raggiungere le spiagge, la maggior parte per una vacanza di una settimana (7 giorni). Per questo non sorprende vedere la Sicilia e la Sardegna spartirsi la vetta della classifica delle destinazioni più popolari per la prossima estate, rispettivamente con tre – Catania, Palermo e Lampedusa – e due città – Cagliari e Olbia – nella top 5”.

Le destinazioni siciliane sono anche le più economiche della top 5: infatti, un volo di andata e ritorno per Catania costa in media 114 €, mentre per Palermo 116 €. Per quanto riguarda il periodo di viaggio, la prima settimana di agosto risulta la più ambita: nella settimana del 4 agosto si concentra, infatti, il maggior numero di ricerche di voli verso Catania.

Chi invece si spingerà oltre i confini nazionali, preferisce gli Stati Uniti con New York in testa alla classifica, Los Angeles al secondo posto e Miami che chiude la top 5. Anche l’Oriente non perde il proprio fascino agli occhi dei viaggiatori italiani, che sognano Bangkok e Tokyo, rispettivamente al terzo e quarto posto.

Clizia L’Abbate continua: “Analizzando i dati relativi alle mete emergenti a livello globale che attirano gli Italiani – ovvero quelle che hanno riscontrato il maggior aumento di ricerche anno su anno – è significativo ritrovare nella top 5 ben tre destinazioni domestiche: spiccano, infatti, Lampedusa (+61%), Palermo (+38%) e Cagliari (+32%) rispettivamente in prima, terza e quarta posizione.”

Le altre mete emergenti in classifica confermano l’interesse per viaggi alla scoperta di nuove destinazioni e culture, con Zanzibar (+55%) in seconda posizione e Mosca (+27%) in quinta posizione, “probabilmente trainata dalla passione degli italiani per il calcio in vista del campionato mondiale che si terrà in Russia tra giugno e luglio,” conclude Clizia L’Abbate.

Durante l’anno gli italiani risparmiano per le vacanze e sono disposti a rinunciare allo shopping in loco

Per quanto riguarda il budget, i dati mostrano una forte attenzione degli italiani all’impatto economico delle vacanze: il 56% degli intervistati, infatti, dichiara di risparmiare regolarmente in vista delle ferie estive. Una volta lontani da casa, invece, la prima voce di spesa che sarebbero disposti a sacrificare (41%) è lo shopping, mentre solo il 15% risparmierebbe su escursioni e visite.

Colazione, Wi-Fi e vicinanza alla spiaggia sono i servizi che fanno dire sì agli italiani

Ma a cosa non rinunciano gli italiani in viaggio? La comodità dell’hotel risulta molto importante, con ben il 54% degli intervistati che opta per questa scelta rispetto ad altri tipi di alloggio. Mentre i servizi ritenuti fondamentali nell’organizzazione del soggiorno sono la colazione inclusa nel prezzo (73%), la possibilità di accedere gratuitamente alla rete Wi-Fi (57%) e la vicinanza alla spiaggia (46%).

Dati

Momondo ha realizzato un’indagine coinvolgendo 26.216 persone – tra cui 1.044 italiani – che ne delinea le principali abitudini di viaggio. In breve:

Per l’estate 2018 il 71% degli italiani sceglierà una vacanza al mare

il 41% dichiara di spendere più volentieri soldi nel viaggio

Il 56% degli italiani risparmia regolarmente durante l’anno per raggiungere il budget necessario per le vacanze estive

Durante le vacanze il 41% dei viaggiatori tricolore preferisce tagliare le spese sullo shopping, mentre solo il 15% su escursioni e visite in loco

Il 54% degli italiani preferisce soggiornare in hotel

Tre sono i servizi fondamentali a cui gli italiani non rinunciano quando scelgono una struttura: 1. Colazione inclusa nel prezzo (73%); 2. Wi-Fi gratuito (57%); 3. Vicinanza alla spiaggia (46%)

Destinazioni popolari per gli italiani e destinazioni con il maggior aumento di ricerche* Più popolari nel mondo Prezzo medio Più popolari in Italia Prezzo medio Destinazioni emergenti (aumento % delle ricerche) Prezzo medio 1 New York 604 € Catania 114 € Lampedusa (+61%) 296 € 2 Los Angeles 792 € Palermo 116 € Zanzibar (+55%) 643 € 3 Bangkok 699 € Cagliari 140 € Palermo (+38%) 116 € 4 Tokyo 873 € Lampedusa 296 € Cagliari (+32%) 140 € 5 Miami 688 € Olbia 167 € Mosca (+27%) 290 €

I data mostrati si basano su ricerche di voli andata e ritorno in classe economica effettuate su momondo nel periodo compreso tra il 07.10.2017 – 07.04.2018 e tra il 07.10.2016 – 07.04.2017 rispettivamente per viaggi compresi tra il 01.06.2018 – 31.08.2018 e il 01.06.2017 – 31.08.2017. I prezzi sono soggetti a variazioni e potrebbero non essere più disponibili. Le destinazioni emergenti fanno riferimento alla classifica di 50 mete più popolari.