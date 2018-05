Viaggi & Turismo: in Italia le due case vacanza convenienti più amate a livello mondiale

TripAdvisor, il sito per la prenotazione e la pianificazione dei viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice Case Vacanza 2018. I premi riconoscono 30 delle migliori case vacanze in tutto il mondo in tre categorie*: Lusso (tariffa media a notte superiore o uguale a 250€), di Fascia Media (tra 83€ e 125€ a notte) e Convenienti (tariffa media a notte inferiore o uguale a 82€). Le case vacanza premiate nelle varie categorie sono perfette per tutti i gusti e le esigenze, dal lodge vicino al Kruger National Park all’accogliente appartamento a Roma fino alla lussuosa villa privata in Grecia.

L’Italia trionfa nell’edizione di quest’anno con strutture premiate a livello internazionale in tutte le categorie e conquista la prima e la seconda posizione nella classifica mondiale delle migliori Case Vacanza Convenienti con Cozy Designer Minerva Apartment a Roma (1°) e Case Vacanze Pomelia a Ragusa (2°). Degna di nota anche la terza posizione di Villa La Ruga sul Lago di Como nella categoria Lusso, mentre nella Top 10 delle migliori Case Vacanza di fascia media sono una struttura di Roma e una di Firenze a rappresentare l’Italia.

I premi Travelers’ Choice si basano sui punteggi e le recensioni dei viaggiatori, nonché sulla condotta dei proprietari durante il processo di prenotazione, come i tempi di risposta e le percentuali di accettazione delle prenotazioni. Le case vincitrici offrono servizi e comfort amati dai viaggiatori come piscine private, vasche idromassaggio, panorami mozzafiato, sale giochi e altro ancora, ed evidenziano perché la popolarità degli affitti sia in continua crescita tra i viaggiatori. Un recente sondaggio di TripAdvisor ha infatti rilevato che il 64% dei viaggiatori statunitensi prevede di soggiornare in una casa vacanza nel 2018.

“I vincitori di quest’anno evidenziano l’incredibile varietà di case disponibili su TripAdvisor Case Vacanza e le diverse tipologie di viaggiatori che attirano” ha dichiarato Laurel Greatrix, portavoce di TripAdvisor Case Vacanza. “I vincitori spaziano da una casa per famiglie con piscina privata a Orlando a un appartamento chic in centro a Roma ma una cosa accomuna tutti i vincitori: i proprietari che offrono esperienze di soggiorno eccezionali”.

Le selezioni dei Travelers’ Choice di TripAdvisor sono annunciate ogni anno in diverse categorie che comprendono anche destinazioni, spiagge, voli e hotel. Questa è la seconda edizione dei premi Travelers’ Choice Case Vacanza e le case in affitto che si riconfermano per il secondo anno consecutivo, continuando a impressionare i propri ospiti e ricevendo una recensione positiva dopo l’altra, sono in tutto sette: The Hoblet, Spacious Apt. in Vatican area, St Michaels, Villa La Ruga, Casa Cielo Volcano View Retreat, Palazzo Di P e VillaCasa 7-Marbella.

I premi sono globali e le case vacanza vincitrici si trovano in Canada, Costa Rica, Galles, Grecia, India, Inghilterra, Irlanda, Italia, Malta, Mauritius, Scozia, Sudafrica e Stati Uniti. Tutti i 30 vincitori dei premi Travelers’ Choice Case Vacanza di TripAdvisor sono elencati qui di seguito ma possono essere anche visualizzati al link http://www.tripadvisor.it/TravelersChoice-VacationRentals. I viaggiatori possono inoltre seguire le conversazioni su Twitter con l’hashtag #TravelersChoice.

VINCITORI DEI TRAVELERS’ CHOICE® CASE VACANZA 2018

Top 10 Case Vacanza Convenienti

Cozy Designer Minerva Apartment – Roma, Italia

2 camere da letto, 1 bagno, 5 posti letto

Case Vacanze Pomelia 100 meters from the sea – Ragusa, Italia

2 camere da letto, 2 bagni, 4 posti letto

Crest Apartments – Apartment 4 – Devon, Inghilterra

1 camera da letto, 1 bagno, 4 posti letto

Branson Condo – Branson, Missouri, Stati Uniti

2 camere da letto, 2 bagni, 8 posti letto

The Nest – Goa, India

2 camere da letto, 2 bagni, 6 posti letto

Williamsburg Condo – Pocono Mountains Region, Pennsylvania, Stati Uniti

2 camere da letto, 2 bagni, 6 posti letto

One Button Hideaway – Yorkshire, Inghilterra

1 camera da letto, 1 bagno, 2 posti letto

Residences Le Beau Manguier in Pereybere, Mauritius – Pereybere, Mauritius

2 camere da letto, 1 bagno, 4 posti letto

Alfie’s Place – Birgu, Malta

2 camere da letto, 1 bagno, 4 posti letto

Ballyare Lodge Lake View – Ramelton, Irlanda

1 camere da letto, 1 bagno, 2 posti letto

Top 10 Case Vacanza di Fascia media

Kauai Kapaa #345 Oceanfront Condo – Kauai, Hawaii, Stati Uniti

1 camera da letto, 1 bagno, 3 posti letto

Hopetoun Garden Apartment – Edimburgo, Scozia

2 camere da letto, 2 bagni, 6 posti letto

Thehuteyam – Peak District, Inghilterra

1 camera da letto, 1 bagno, 2 posti letto

Marsh Hollow: Pinewood Cabin in the Hocking Hills – Laurelville, Ohio, Stati Uniti

1 camera da letto, 1 bagno, 4 posti letto

Cambalala – Kruger Park Lodge (Unit 1) – Hazyview, Sudafrica

3 camere da letto, 2 bagni, 8 posti letto

Casa San Giovanni – Firenze, Italia

1 camera da letto, 1 bagno, 2 posti letto

Llwyn Ynn Cottage – Gwynedd, Galles

1 camera da letto, 1 bagno, 2 posti letto

The Hoblet – Cascate del Niagara, Canada

1 camera da letto, 1 bagno, 4 posti letto

Charming Gozo Holiday Home – Ghajnsielem, Malta

3 camere da letto, 2 bagni, 6 posti letto

Spacious Apt. in Vatican area – Roma, Italia

2 camere da letto, 2 bagni, 6 posti letto

Top 10 Case Vacanza Lusso

Awarded Luxury Beach Villa – Pinilla, Costa Rica

4 camere da letto, 4 bagni, 12 posti letto

St. Michael’s – Kent, Inghilterra

5 camere da letto, 4 bagni, 21 posti letto

Villa La Ruga – Lago di Como, Italia

5 camere da letto, 5 bagni, 8 posti letto

The Kids will Totally Adore their Theme Rooms! – Orlando, Florida, Stati Uniti

5 camere da letto, 4 bagni, 12 posti letto

Casa Cielo Volcano View Retreat – Arenal Volcano National Park, Costa Rica

3 camere da letto, 3 bagni, 8 posti letto

Palazzo Di P – Zante, Grecia

5 camere da letto, 4 bagni, 10 posti letto

Trenanthia Cottage – Gravenhurst, Canada

5 camere da letto, 4 bagni, 12 posti letto

Little Upton Threshing Barn – Somerset, Inghilterra

6 camere da letto, 5 bagni, 13 posti letto

VillaCasa 7-Marbella – Costa del Sol, Spagna

7 camere da letto, 6 bagni, 23 posti letto

Snowdon House in Snowdonia – Snowdonia National Park, Galles

5 Camere da letto, 3 Bagni, 12 posti letto

*Il costo medio a notte è basato sulle tariffe di TripAdvisor Case Vacanza per il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2018.