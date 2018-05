Viaggi & Turismo: ecco le strutture ricettive “amiche della bicicletta”

Con l’arrivo della bella stagione aumenta il desiderio di rompere la routine quotidiana per andare alla scoperta di nuovi territori, entrare a contatto con la natura e immergersi nei suoi profumi e colori: proprio su questo pensiero “slow” fa leva il cicloturismo, fenomeno in forte espansione che negli ultimi tempi, in Italia, è diventato un’apprezzata soluzione anche per chi non è mai stato un grande appassionato di bicicletta. Ogni pedalata regala, infatti, nuove emozioni ed esperienze, per weekend o vere e proprie ciclo-vacanze da vivere in famiglia, in coppia o con gli amici.

Pensato per rispondere, in maniera puntuale ed efficace, alle esigenze dei turisti che si muovono in bicicletta, è Albergabici, il motore di ricerca in tre lingue che permette di individuare con facilità strutture ricettive che offrono accoglienza specifica per viaggiatori sulle due ruote. Per essere riconosciuta come Albergabici, infatti, la struttura deve garantire agli ospiti come minimo alcuni servizi di base come, ad esempio, la possibilità di pernottare anche per una sola notte, un ricovero coperto e sicuro per le bici, un kit base per le riparazioni delle bici (e informazioni sulle ciclo officine della zona), luoghi adatti per asciugare vestiti e abbigliamento tecnica e una prima colazione sostanziosa con alimenti adatti all’attività fisica. La struttura Albergabici, inoltre, deve fornire informazioni dettagliate sul territorio e, in particolare, sui migliori percorsi e itinerari ciclabili della zona mettendo a disposizione (in vendita, in fotocopia o in consultazione) mappe, cartine, guide e altro materiale dedicato.

Ideato nel 2003 da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Albergabici raggruppa, oggi, un migliaio di strutture ricettive “Amiche della bicicletta” in tutta Italia e di ogni tipologia: si può scegliere, in base alle proprie esigenze, tra hotel, agriturismi, bed & breakfast, pensioni, campeggi, rifugi montani, ostelli o residence. La scheda informativa di ogni singola struttura – completa d’immagini, descrizione dettagliata ed eventuali servizi supplementari a disposizione – aiuta a organizzare al meglio le tappe del proprio bici-viaggio, ancora prima di partire. La ricerca dell’alloggio ideale sul sito Albergabici può essere fatta partendo da un criterio geografico (inserendo la località) ma anche filtrata in base alla tipologia di ciclisti (viaggiatore turista, sportivo con bici da corsa o mountain biker).

Una selezione di strutture Albergabici, suddivise per regione, è disponibile anche nella nuova brochure cartacea 2018/2019 dal titolo “Scopri l’Italia in bicicletta”, distribuita ai soci FIAB e nelle principali fiere di turismo e tempo libero, e consultabile on line direttamente sul sito Albergabici.

Il catalogo ospita una decina di schede che promuovono percorsi e ciclovie di qualità in diverse aree d’Italia, oltre a fornire informazioni sull’accordo tra FIAB e Trenitalia Trasporto Regionale, che riconosce uno sconto minimo del 10% sul soggiorno ai clienti che raggiungono in treno una struttura Albergabici aderente all’iniziativa. Infine, tutti coloro che soggiorneranno entro il 31 dicembre 2018 in almeno 6 diversi Albergabici, riceveranno in omaggio un e-book a scelta dal catalogo della casa editrice Ediciclo.