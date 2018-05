Viaggi & Turismo: dalla Sardegna al Veneto passando per la Basilicata e la Romagna, il mare libera la mente

L’odore di salsedine, il suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga, la piacevole sensazione di camminare a piedi scalzi lungo la riva, sulla sabbia morbida accarezzata dai flutti. Un’esperienza di benessere che non ha eguali, soprattutto al sorgere del sole, quando il silenzio intorno e lo spettacolo dei colori dell’aurora rendono tutto più magico, o al tramonto, quando la brezza rinfresca la pelle riscaldata dal sole del giorno. Ecco le località più rigeneranti dove ritagliarsi il proprio Spazio Blu, la sensazione rilassante che si prova a contatto con i profumi e i suoni del mare.

Il relax fra essenze di mirto e fenicotteri rosa a Chia, in Sardegna

È una meraviglia per gli occhi ed è un balsamo per la mente passeggiare circondati dalle dune modellate dal vento, respirando le essenze del mare del sud della Sardegna, tra fragranze di mirto, ginepro ed elicriso. Un’oasi di rigenerazione in una terra primordiale e bellissima, chiamata Aquadulci – nome dell’albergo immerso in un giardino mediterraneo vicino alla spiaggia di Su Giudeu, la più bella d’Italia per la Guida Blu di Legambiente – il nome antico che identificava il suono dell’acqua sorgiva di località Spartivento, a Chia (CA). Il mare è un caleidoscopio di colori dalle sfumature azzurre e smeraldo. Le acque sono cristalline, le spiagge paradisiache e selvagge. Passeggiare all’alba o al tramonto alla scoperta delle meraviglie di questo angolo naturale dell’isola, fermandosi ad osservare uccelli rari e fenicotteri rosa, oppure semplicemente a contemplare quanta bellezza la natura ha donato ai paesaggi di Chia, tra sabbie bianche e insenature bagnate dalle rocce, allontana stress e preoccupazioni e dona una sensazione di benessere unica. L’Aquadulci apre la nuova stagione il 28 aprile 2018. Il prezzo è a partire da 75 euro a persona al giorno in formula B&B. Per alcune tipologie di camere è incluso il servizio spiaggia a Su Giudeu. (Tel. 070 9230555)

Il benessere con i campioni dello sport a Capo Carbonara (CA)

Sentirsi in forma in vacanza è parte della filosofia del Falkensteiner Resort Capo Boi di Villasimius (CA), ad un’ora da Cagliari, una perla di architettura moresca sulla baia color zaffiro dell’area marina protetta di Capo Carbonara, uno dei mari più preziosi della Sardegna. Regno per gli amanti delle immersioni, che possono ammirare un incredibile mondo sommerso, il resort a 5 stelle dotato di un bellissimo centro benessere e un elegante parco piscine all’aperto, organizza per tutta l’estate sessioni di allenamento e percorsi per la ricerca dell’equilibrio psicofisico con specialisti selezionati tra le eccellenze del mondo sportivo. Fino al 5 giugno 2018 c’è la Settimana dello Yoga con la guru Isabel Denoda. Il prezzo per 7 notti è da 283 euro a camera a notte. (Tel. 0472 975657)

Spensierati sul mare cobalto di Maratea, in Basilicata

Lo Spazio Blu è una visione spensierata su acque cobalto e su spiagge dalle sfumature rosa, bianche e nere a Maratea, in Basilicata, regione al terzo posto nella classica del New York Times delle mete da scoprire nel 2018. Uno spettacolo da vivere a Villa Cheta, elegante villa Liberty a strapiombo sul mare, avvolta da un giardino mediterraneo dove sbocciano bouganville, gelsomini, piante di limone e mirto. Una gradinata scende dalla villa, per toccare direttamente la sabbia di Porticello, una delle preziose e numerose spiagge che costellano questo angolo naturale sul Mar Tirreno. Profumi e colori decorano il paesaggio e ogni giorno diventa una rigenerante scoperta. Il mare e le sue sfumature, spiagge nascoste e variegate, grotte che si celano lungo il litorale roccioso, si lasciano ammirare a piedi oppure navigando a bordo di una barca a vela. La mente è libera, il pensiero si rilassa tra fiori, alberi secolari, le inebrianti essenze del mare, che si possono respirare anche con un bagno nella bio piscina con acqua salata, che rende ancora più rilassanti le giornate nella villa. Prezzi a partire da 150 euro al giorno a camera con trattamento di B&B. (Tel. 0973 878134)

Respirare sulle ampie spiagge di Cesenatico, sulla Riviera Romagnola verde

Spiagge luminose, acque basse in cui godersi lunghe passeggiate, sabbie morbide e profumo di salsedine. Camminare lungo le ampie spiagge di Cesenatico (FC) aiuta a schiarirsi le idee, a sentirsi in pace con se stessi, e ha benefici sulla salute: aiuta la respirazione e il metabolismo, migliora la pressione sanguigna, fa stare bene. I Ricci Hotels sono di fronte alla distesa blu ed hanno il privilegio di essere nella città marinara della Riviera Romagnola con il più alto rapporto di spazi verdi di tutta la costa. Qui il relax è dunque un’assoluta priorità, che si rispecchia non solo a contatto con l’acqua di mare, ma anche passeggiando o pedalando nei parchi della città oppure tra le casette colorate dell’antico borgo con il porto canale disegnato da Leonardo da Vinci, al tramonto, mentre i pescatori tornano a casa. I Ricci Hotels, Family Resort di Cesenatico, sono specialisti dell’ospitalità per famiglie, sportivi, cicloturisti ed amanti della vita di mare. Sono di fronte alle spiagge ed hanno grandi piscine, con idromassaggio e acquabike, e sanno come accontentare chi è alla ricerca del suo Spazio Blu. Prezzi a partire da 61 euro a persona al giorno. (Tel. 0547 87102, Numero verde 800 014 040)

Scoprire l’anima del mare in barca a vela, a Jesolo (VE)

Lo spazio blu è un’esperienza nell’anima del mare, navigando a bordo di una barca a vela, grazie al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo di Lido di Jesolo (VE), hotel a 5 stelle progettato dall’architetto statunitense Richard Meier, con gli interni di design di Matteo Thun. Una vacanza in questo capolavoro architettonico, che racchiude anche 25 suite esclusive che uniscono design unico e interni ricercati ispirati allo stile art deco di Miami, è anche occasione per imparare a navigare come uno skipper e respirare la libertà rigenerante del mare. Fino al 30 settembre 2018, con l’offerta “Boot[s]t your sailing passion” di 5 notti è compreso il 15% di sconto sulla migliore tariffa disponibile, un bicchiere di prosecco all’arrivo e un regalo di benvenuto, il corso di vela di 8 ore per 2 persone e su richiesta un colloquio con un nutrizionista per avere un menu specifico. Il prezzo è da 305 euro a camera a notte. (Tel. 0472 975650)

Genitori rilassati e bambini felici al mare, con Italy Family Hotels

Concedersi del prezioso tempo per rilassare la mente e il corpo, per svagarsi dalla frenesia quotidiana, per liberarsi dagli impegni, scacciando via ansia e preoccupazioni, mentre i bambini si divertono senza pensieri. È lo Spazio Blu per le mamme e i papà che scelgono le vacanze negli alberghi della catena Italy Family Hotels, specializzati per le famiglie, con mini club, assistenza e tantissimi servizi ed attenzioni per i piccoli. Dal 3 al 10 giugno 2018, l’offerta speciale di 7 notti al Family Spa Hotel Le Canne a Forio d’Ischia (NA) comprende il soggiorno gratuito per i bambini fino a 12 anni e lo sconto del 50% per i ragazzi dai 13 ai 15 anni. Il prezzo è a partire da 385 euro per adulto in mezza pensione per una settimana. (Tel. 081 987510). Nel Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio UNESCO, Palinuro (SA) brilla con le sue spiagge, le acque cristalline e le affascinanti grotte. L’Hotel Saline è l’approdo sicuro per le famiglie che vogliono godersi una rilassante vacanza di mare. Fino al 24 giugno 2018, con un soggiorno di 7 notti, i bambini dormono gratis in camera con mamma e papà. I prezzi sono a partire da 49 euro a persona al giorno in mezza pensione. (Tel. 0974 931112). I bambini si divertono con l’orticoltura vicino al mare, mentre mamma e papà si rilassano all’Albergo dell’Orso Bo di Senigallia (AN), che dal 17 al 24 giugno 2018 organizza laboratori speciali dedicati all’orto. Il prezzo per una settimana in camera tripla (2 adulti e un bambino sotto ai 10 anni) è a partire da 1.246 euro con pensione completa. (Tel. 0717923590)