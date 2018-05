Viaggi & Turismo: riprende lo storico collegamenti Napoli-Isole Eolie, promozione speciale

Dal 31 maggio e fino al 9 settembre SNAV riprenderà lo storico collegamento tra Napoli e le Isole Eolie che, grazie ai mezzi veloci, consente una traversata di sole 4 ore e mezza da Mergellina. Per il lancio del servizio SNAV ha riservato un’altra delle sue promozioni Speciali: dal 28 maggio al 29 maggio viaggio in poltrona a solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti). L’acquisto potrà essere fatto sul sito SNAV oppure tramite il call center, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 21, al numero 081.4285.555, ovvero presso la propria agenzia di viaggi. Il codice da utilizzare è EOLIE2018.

“Questo collegamento è oramai un pilastro della rete SNAV, che da oltre 40 anni rinnova il nostro impegno sul territorio e per la città di Napoli” riferisce il Com.te Aiello, Amministrato Delegato di SNAV.