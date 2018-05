Viaggi & Turismo: il trekking nel respiro della natura della Val Venosta

Le altezzose vette alpine dell’Ortles incantano lo sguardo, sfiorate dai colori della valle che sfuma tra le cime. È un paesaggio magnetico quello della Val Venosta, in cui immergersi e da respirare, nell’abbraccio di un parco di 6mila mq in cui brillano fiori e volano api. Le architetture dal design alpino contemporaneo del Garberhof di Malles (BZ) dialogano armoniosamente con questo paesaggio. La ristrutturazione dell’hotel ispirata alla storia millenaria dell’architettura locale e alle linee delle Alpi avvolge con i suoi materiali in legno, i suoi ambienti leggeri e le grandi vetrate, l’autenticità del territorio venostano. Due nuovi chalet di 100mq si integrano ed impreziosiscono il parco. Ospitano con stile il soggiorno, lo studio e la zona notte, un bellissimo bagno e la vasca freestanding, la cantinetta e la terrazza panoramica. Oasi in un paradiso ispirato alla natura, tutta da esplorare, quando i colori degli alberi si fanno più vivi, invitando escursionisti a percorrere sentieri tra boschi, malghe, rifugi e gli splendidi laghi alpini, come il Lago di Resia, con il suo inconfondibile campanile sommerso. Ci sono però percorsi meno tracciati e dal grande fascino, che si lasciano scoprire grazie a Kassian, la guida attiva del Garberhof che durante la stagione estiva, accompagna i visitatori in viaggi esclusivi tra boschi e cime. Per poi fermarsi, al ritorno, nella nuova Spa Mii:amo, che ricorda nelle forme, grazie alle travi e pilastri in legno, un fienile in chiave moderna, con piscine collegate ad una vasca esterna panoramica con acqua calda, sauna finlandese sul paesaggio e biosauna. Dal 16 al 23 giugno e dal 22 al 29 settembre 2018, al Garberhof c’è la “Settimana del Trekking”, 7 notti in mezza pensione, 4 escursioni guidate con Kassian, barrette ai cereali e frutta, un omaggio a sorpresa e 2 percorsi Hamam a persona (il Garberhof è l’Hamam hotel più grande d’Italia). È incluso, inoltre, un buono wellness per trattamenti a scelta del valore di 60 euro. Il prezzo è a partire da 117 euro a persona a notte. Dal 30 giugno al 7 luglio 2018, con la proposta “Emozioni sulle vette” si vive una settimana (in mezza pensione) alla conquista delle cime più belle della Val Venosta. Sono comprese 7 notti in hotel, 4 escursioni guidate con barretta ai cereali e frutta, 2 percorsi Hamam e un massaggio gambe rilassante al ritorno dalle montagne, oltre ad un omaggio. Il prezzo è a partire da 117 euro a persona a notte.