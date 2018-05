Viaggi & Turismo: Trofeo Schiava al vigilius mountain resort, tra vino, buon cibo e benessere

Il vigilius mountain resort, design hotel ecosostenibile in Alto Adige, dal 4 al 6 giugno ospita la quindicesima edizione del Trofeo Schiava. L’ormai famosa kermesse conosciuta come Vernatsch Cup è un appuntamento annuale sul Monte San Vigilio per tutti gli appassionati di questa produzione vinicola tipica dell’Alto Adige che conferisce ai migliori vini della degustazione il titolo “Schiava dell’anno”.

L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata da Ulrich Ladurner, imprenditore nel settore alimentare, proprietario del vigilius mountain resort, Günther Hölzl, negoziante di vini a Merano e Othmar Kiem, giornalista enogastronomico, celebra le caratteristiche di un prodotto legato al territorio quale il vino Schiava che rispecchia la tradizione, ma allo stesso tempo rappresenta il nuovo, la leggerezza e il benessere. Vernatsch (Schiava) è una specie di uva altoatesina autoctona e indigena della terra da oltre 1.000 anni da cui derivano vini non complicati, “beverini” dal rosso piuttosto chiaro. Il Vernatsch è infatti un vino leggero, povero di tannino che presenta un gusto piacevolmente delicato e fruttato e tra i vini rossi, generalmente, ha il più basso valore di acidità.

Dal 4 al 6 giugno il vigilius mountain resort ospiterà quindi esperti sommelier, giornalisti specializzati e semplici appassionati che potranno partecipare alla selezione della miglior Schiava prodotta dalle cantine locali. Il culmine dell’evento sarà il Galà della Schiava che si terrà martedì 5 giugno e si aprirà con la premiazione dei vini durante un aperitivo ospitato dalla suggestiva piazza del resort. Alla proclamazione dei vincitori seguirà un momento conviviale dove verranno servite le creazioni dello Chef Filippo Zoncato in forma di Walking Dinner nel ristorante 1500 con accompagnamento musicale.[1]

Durante i giorni del Trofeo Schiava inoltre, la vigilius mountain SPA proporrà un nuovo trattamento ispirato all’occasione: un massaggio con l’olio di vinaccioli. Questo olio, leggermente riscaldato, serve a rendere la pelle più soda, elastica e luminosa, oltre rallentare la comparsa dei segni del tempo e stimolare la microcircolazione capillare con una conseguente sensazione di profondo benessere e relax.

In omaggio al Trofeo Schiava il vigilius mountain resort propone lo speciale pacchetto di soggiorno dedicato all’enologia “semplicemente: vivere il vino”.

[1] E’ possibile partecipare al solo gala del Trofeo Schiava su prenotazione al costo di 40 euro. Nel prezzo è incluso il biglietto della funivia, l’aperitivo e il Walking Dinner