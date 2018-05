Viaggi & Turismo: weekend da record per Eurowings, Roma tra le destinazioni più richieste

Durante il fine settimana di Pentecoste, Eurowings ha trasportato quasi 400.000 passeggeri. “In pochi giorni abbiamo accolto a bordo più passeggeri di quante persone vivono a Bonn, ad esempio”, afferma Oliver Wagner, direttore commerciale di Eurowings.

La compagnia aerea low-cost del Gruppo Lufthansa, sempre più in rapida crescita, ha stabilito un nuovo record: in un solo giorno, il 18 maggio, per la prima volta in assoluto oltre 100.000 passeggeri hanno volato con Eurowings. “I numeri dimostrano chiaramente che abbiamo ampliato significativamente la nostra posizione come compagnia aerea leader della Germania”, afferma Wagner.

Oltre ai collegamenti tra gli aeroporti tedeschi, sono stati molto richiesti anche i collegamenti con destinazioni in tutta Europa: Maiorca, Creta e Sardegna nel Mediterraneo ma anche città importanti come Roma, Barcellona e Londra.

“Questo record, registrato durante le vacanze di Pentecoste, è la dimostrazione di come i passeggeri abbiano straordinariamente ben accolto la forte espansione della nostra gamma di voli diretti a prezzi vantaggiosi”.