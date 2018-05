Viaggiare in treno lungo lo stivale, quando la prima classe conviene

Viaggiare in treno in prima classe è un lusso che ci si può concedere ogni tanto, soprattutto nei viaggi lunghi e con treni affollati. I sedili più larghi e comodi, la tranquillità e la maggiore pulizia sono alcuni dei bisogni più condivisi da molti viaggiatori, sia coloro che scelgono il treno per lavoro sia per svago. Spesso si tende a rimanere fedeli per abitudine al proprio biglietto di seconda classe, convinti che la differenza con la prima sia eccessiva e ingiustificata.

Per questo motivo Trainline, piattaforma leader indipendente in Europa per l’acquisto di biglietti ferroviari e di pullman di 177 compagnie in 36 paesi, ha effettuato un’indagine al fine di evidenziare quando un biglietto in prima classe è disponibile ad un costo inferiore a quello di seconda.

Con una veloce ricerca sul sito di Trainline[1], si possono infatti trovare biglietti sola andata di prima classe per la tratta Firenze – Torino a €82, contro il biglietto di seconda classe a €89. Raggiungere Firenze da Milano è possibile in prima classe al modico prezzo di €19,90 – contro i €24,90 della seconda. Sempre dal capoluogo lombardo, Roma è raggiungibile con €46,90 in prima classe, mentre per un biglietto di seconda occorre pagare leggermente di più. Nel raggiungere Napoli, il risparmio in prima classe è maggiore: da €58,90 a €52,90. Da Roma è possibile raggiungere Bologna in meno di un paio d’ore per €32,90 in prima classe, invece di €39,90 in seconda. Risparmio simile anche sulla tratta Roma – Firenze.

Alcuni consigli di Trainline da tenere a mente quando si organizza un viaggio in treno:

Prenotare per tempo (l’ideale sarebbe con 3 mesi di anticipo);

Flessibilità di orari;

Fare ricerche incrociate su Trainline (così da evitare costi aggiuntivi e poter paragonare quante più offerte contemporaneamente);

Iscriversi alle carte fedeltà delle compagnie che più si utilizzano, così da raccogliere punti utili per i viaggi futuri;

Premettendo che non esiste un trucco segreto e sempre valido per trovare simili offerte, occorre armarsi di pazienza e flessibilità di orari: gli sconti per la prima classe sono, talvolta, davvero imperdibili.

L’app di Trainline è disponibile su Google Play e Apple Store.

[1] Tutte le tariffe ferroviarie sono state selezionate sul sito Trainline in data 7 maggio 2018 con data di partenza prevista per il 21 maggio, prezzi indicati per persona, sola andata. Tariffe soggette a disponibilità limitata.