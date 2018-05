Il Viaggio: incontro LIDAP per vivere un’estate felice

Che si abbia in programma un viaggio reale o immaginario, un primo volo aereo o un nuovo volo dopo tanto tempo, si può imparare ad affrontare nuovi percorsi e itinerari con creatività e senza paura.

Martedì 12 giugno 2018, dalle ore 20.30 alle 22.30, l’associazione LIDAP Onlus (Lega Italiana contro i Disturbi d’ansia, d’Agorafobia e da attacchi di Panico) sez. di Parma organizza negli spazi del Laboratorio Famiglia Al Portico (in strada Quarta 23 a Parma) l’incontro dal titolo “Il Viaggio”, per riflettere e confrontarsi sul piacere, la paura, la noia e la creatività che il vedere il mondo porta con sé.

Se infatti “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” (Marcel Proust) durante la serata si apprenderanno semplici consigli per vivere un’estate felice in città, anche se non si va al mare o in vacanza, insieme a Giuseppe Costa – responsabile sezione LIDAP Emilia Romagna, referente Parma, formatore e visitatore dei gruppi di auto-aiuto – e ad Alma Chiavarini formatrice e facilitatrice nei gruppi di auto-aiuto.

La psicologa-psicoterapeuraAmalia Prunotto – consulente LIDAP e responsabile del progetto “Amori 4.0” e la psicologa Arianna Gatti – formatrice del personale aereo – introdurranno invece il tema “Volare in aereo e nella vita… è bellissimo” per superare facilmente e felicemente la paura del volo.

L’appuntamento rientra nell’ambito delle iniziative “Un mare di felicità – E-state a Parma” e nei percorsi de “L’E-book della Felicità” che proseguiranno per tutta l’estate con incontri in piccoli gruppi dedicati all’ansia e alle relazioni difficili.

L’ingresso è libero; è consigliata la prenotazione tramite amalia.prunotto@gmail.com oppure tel. 3382795278