Viaggio nella terra dell’acqua, in Val di Sole

Terra di preziose acque e di foreste. Cogolo di Pejo (TN), in Val di Sole, è circondata dagli alberi di larice, abete rosso e pino cembro, rifugio per stambecchi, caprioli, camosci, che si può avere la fortuna di incontrare nella rigogliosa vegetazione del Parco Nazionale dello Stelvio. È la località dei laghetti alpini, dei torrenti, delle cascate, del fiume Noce su cui praticare rafting e delle terme di Pejo, rinomate per gli effetti curativi. Il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort è la perla di questo paesino immerso nella natura trentina e si armonizza nel paesaggio, con i suoi tetti aguzzi che richiamano le cime degli alberi e il suo nuovo design che sposa le linee delle montagne che circondano la valle. Il resort è la meta ideale per le coppie che qui trovano spazi e ambienti romantici, per gli sportivi, che hanno a disposizione un ricco programma di escursioni tra le vette, il Parco, laghi e rifugi, per le famiglie che trovano l’assistenza e i giochi del miniclub, le family suite. Con la nuova ristrutturazione, oltre alla hall, che appare come una baita di lusso, la nuova saletta alpina e il bar, il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort si è ampliato di bellissime camere e di una nuova cantina per degustazioni e cene romantiche. Nello suo stile unico, che segue il mantra e le forme della natura. Uno stile che si rispecchia anche nell’Acquaviva Wellness Center, centro benessere su 3 livelli con piscina coperta panoramica con idromassaggio, diverse saune – sauna del contadino, sauna pietra e fuoco, sauna alle erbe alpine – bagno turco romano a vapore, fontana del ghiaccio, percorso Kneipp e docce vitalizzanti e tanti trattamenti originali e personalizzati ispirati alle essenze naturali. La chicca è un’esclusiva Spa suite, mentre all’esterno c’è ilgiardino con la piscina d’acqua naturale, la terrazza solarium con laghetto bio, l’idromassaggio e la grotta tepidarium. Il ristorante invita a degustare menu a base di ricette tradizionali e cene di gala. Due bar, uno interno e uno esterno con terrazza, lasciano assaporare aperitivi e vivere serate in compagnia.

Romanticismo tra laghi e rifugi

Per una vacanza romantica al Kristiania, dal 26 giugno al 7 luglio e dal 25 agosto all’8 settembre 2018, una settimana è al prezzo di 6 notti. È compresa la mezza pensione (con angolo pomeridiano di dolci e zuppe, cene di gala e grigliate all’aperto), aperitivo di benvenuto, una cena romantica a lume di candela nella nuova cantina, un buono wellness di 40 euro. Il programma settimanale del resort prevede passeggiate tra il Parco Nazionale dello Stelvio e Adamello-Brenta ed escursioni tra laghi e rifugi. E ci sono city bike per grandi e piccoli. Tutti gli spazi wellness sono a disposizione degli ospiti, così come la palestra, il miniclub, il Virgin disco pub. Dal 23 al 30 giugno il prezzo per 7 notti è da 589 euro a persona, dal 30 giugno al 7 luglio da 649 euro.

Nel regno dell’acqua in Val di Peio

Un viaggio lungo i percorsi dell’acqua che rendono speciale la Val di Peio è possibiledal 30 giugno al 7 luglio 2018 con il programma dedicato del Kristiania Leading Nature & Wellness Resort, che prevede un’escursione al lago di Cellentino, 3 passeggiate alle Terme con yoga, una passeggiata al bellissimo lago di Covel con “cheese nic”, 3 attività di yoga a Cogolo di Pejo, un’escursione al suggestivo lago d’alta quota di Pian Palù con la possibilità di assistere al rilascio dei piccoli avannotti in acqua e un’escursione glaciologica al ghiacciaio Careser. Sono incluse 7 notti in mezza pensione con tutti i servizi dell’hotel a partire da 775 euro a persona.