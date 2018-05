Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia: scoprirà il Battistero risalente all’Epoca Bizantina

“Il nostro è un territorio ricco di tradizioni, cultura, che persegue l’obiettivo della rinascita e dello sviluppo. L’arrivo della Cammarota, inoltre anche in concomitanza con il Giro d’Italia, è di estrema importanza”. Lo ha dichiarato il sindaco di Santa Ninfa, Giuseppe Lombardino, accogliendo Vienna Cammarota, arrivata a Santa Ninfa. E’ stato il direttore della Riserva Naturale, Giulia Casameto ad illustrare i luoghi a Vienna Cammarota, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo di anni 68 che sta ripercorrendo totalmente a piedi il viaggio compiuto dallo scrittore tedesco, Wolfgang Goethe dal 1786 al 1788.

Cammarota oggi in “maglia rosa”. A Santa Ninfa arriva il Giro d’Italia

“Sono Santa Ninfa. Sempre Valle del Belice. Tra poche ore arriverà il Giro d’Italia – ha continuato Vienna Cammarota – che entrerà in un paesino ricco di storia. Le origini del borgo sarebbero legate al Castello di Rampinzeri, che ho visto ai piedi della collina dove sono stati trovati anche resti di un’antica Necropoli sicana. Santa Ninfa risale agli inizi del ‘600. Non mancano Chiese con opere importanti e palazzi gentilizi. C’è una bellissima Riserva Naturale. Il 15 Gennaio del 1968, Santa Ninfa fu colpita duramente dal terremoto con gravi perdite anche di vite umane”.

Vienna Cammarota nelle scuole della Sicilia

“Gli insegnanti mi contattano e mi chiedono di inviare loro il mio percorso con immagini ed interviste – ha continuato Vienna Cammarota – per dare la possibilità agli studenti di realizzare dei lavori di montaggio in digitale che potranno essere oggetto dell’esame orale di Terza Media. Sono felice di tutto questo, perché noi Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE entriamo già nelle scuole italiane per formare all’Educazione Ambientale. In territori come ad esempio quello della Sicilia ricca di arte, di storia, archeologia ed accoglienza, c’è tanto da raccontare spaziando dalla morfologia del paesaggio alle culture diverse. Ho attraversato a piedi tanti territori e paesi stranieri ma l’Italia merita più degli altri un racconto, una descrizione, una narrazione. Il territorio italiano ci chiede di essere raccontato descritto, vissuto. Noi lo facciamo. Lo chiedono i giovani sempre più interessati al cammino, lo chiedono i turisti che sempre di più amano la sostenibilità. Noi stiamo ascoltando queste richieste. E’ l’Italia che lo vuole. Nel 2017 il Turismo Ambientale ha fatto registrare impennate di crescita davvero importanti. Sempre più persone scelgono il turismo ambientale fatto di monumenti ma anche di natura, di arte ma anche di escursionismo.

Serve una legge sulle Guide Ambientali Escursionistiche al più presto, perché è la PRIMA professione dell’accompagnamento escursionistico. Perché chiediamo una legge di ispirazione europea, aperta al mercato e che tuteli prima di tutto gli escursionisti.

Dove ESCURSIONISMO e ALPINISMO siano su piani distinti. Questa legge serve all’Italia. Oggi chiediamo uno sforzo in tal senso anche alla Regione Sicilia”.

Da Santa Ninfa a Castelvetrano e poi a Selinunte. Nel cuore del Parco Archeologico più grande d’Europa, Vienna Cammarota scoprirà il Battistero risalente all’Epoca Bizantina

“Prima Castelvetrano dove Goethe si fermò una notte – ha continuato Vienna Cammarota – e finalmente l’atteso Parco Archeologico di Selinunte che invece Goethe non visitò. Andremo a riscrivere simbolicamente il suo viaggio e credo che oggi, nel 2018, lo scrittore sarebbe stato ben contento di visitare anche la parte archeologica di Selinunte, meta poi ambita del Gran Tour. Speravo di arrivare l’11 Maggio ma devo rallentare a causa delle forze fisiche che fino ad oggi mi hanno consentito di percorrere già più di 2000 chilometri a piedi. Arriverò puntuale alle ore 15 e 30, di Domenica 13 Maggio, al Parco Archeologico di Selinunte. Il giorno prima sarò a Castelvetrano”. Con lei ci sarà anche Violetta Francese, Coordinatrice Guide AIGAE della Sicilia.

Ad accoglierla, Sebastiano Tusa, Assessore ai Beni Culturali ed all’Identità della Regione Sicilia, il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Enrico Caruso.

AIGAE è l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, l’unica riconosciuta dal MISE.