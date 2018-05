Viaggi & Turismo, Volotea: al via le due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, inaugura 2 nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. Da sabato 26 maggio sarà possibile decollare, a bordo degli aeromobili del vettore, verso il Veneto con 2 frequenze settimanali (martedì e sabato per un totale di 13.500 posti in vendita), mentre da domenica 27 si parte anche alla volta della Liguria sempre con 2 voli a settimana (mercoledì e domenica con un’offerta di 9.750 posti).

Quest’anno, grazie all’avvio dei suoi voli a Lamezia Terme, Volotea accorcia le distanze tra il nord e il sud della Penisola, facilitando i collegamenti tra lo scalo calabrese, il Veneto e la Liguria. Inoltre, con i nuovi voli la compagnia punta a supportare il tessuto economico locale, attirando sempre più turisti e viaggiatori in Calabria, una regione ricca di bellezze naturalistiche e artistiche.

“Siamo davvero entusiasti di dare il via a questi due nuovi voli estivi che collegano la Calabria a due splendide città del Nord Italia – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. I passeggeri in partenza dallo scalo di Lamezia potranno così scegliere se trascorrere qualche giorno di vacanza alla scoperta della Liguria e del suo splendido entroterra o concedersi una pausa rilassante alla scoperta di Verona, una delle più affascinanti e romantiche città venete. Inoltre, con i nostri nuovi voli sempre comodi, veloci e diretti, sarà facilissimo per i viaggiatori in partenza da Verona e Genova raggiungere la Calabria, una meta estiva che si sta facendo strada come una delle destinazioni più appealing per i vacanzieri in Italia e all’estero”.

“Voglio ringraziare Volotea che ha colto l’opportunità di soddisfare la domanda di voli verso mercati strategici, rispondendo a un crescente fabbisogno dell’utenza calabrese e non solo – ha dichiarato Arturo De Felice, Presidente di SACAL -. Abbiamo fin da subito salutato con soddisfazione il ritorno di Volotea sulla Calabria e ci auguriamo cha sia solo l’inizio di una rinnovata collaborazione che vedrà crescere gli Aeroporti calabresi insieme al vettore low cost”.

Tutte le rotte Volotea da e per Lamezia Terme sono disponibili sul sito Volotea, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.

CRESCITA DI VOLOTEA

Volotea ha raggiunto il traguardo dei 15 milioni di passeggeri trasportati dal suo primo volo nel 2012, totalizzando più di 4,8 milioni di passeggeri nel 2017.

Attualmente Volotea opera 58 nuove rotte per un totale di 293 collegamenti in 78 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo. La compagnia aerea stima di trasportare tra i 5,7 e i 6 milioni di passeggeri nel 2018.

Volotea ha al momento 12 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia e Atene. Queste ultime 3 sono state recentemente inaugurate.

Volotea ha un organico di 875 dipendenti e creerà altri 250 nuovi posti di lavoro nel 2018 per capitalizzare la sua crescita.

Volotea opera nel suo network di destinazioni con una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, dispongono di sedili reclinabili e sono il 5% più spaziosi della media. L’Airbus A319 è il modello di aeromobile scelto per la futura crescita della compagnia e permetterà un aumento del 20% nella sua capacità di trasporto, consentendo di trasportare 150 passeggeri e di operare rotte più lunghe.

Volotea è stata selezionata dai TripAdvisor Travellers’ Choice 2017 come la migliore compagnia aerea basata in Italia, Francia e Spagna nella categoria “Europe Regional and Low Cost”.