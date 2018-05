Una voragine si è aperta in via Bonnet nel quartiere Monteverde a Roma. Il tratto di strada tra via Carini e via Mura Gianicolensi è stato chiuso al traffico.

Sul posto la polizia locale. Solo qualche giorno fa una maxi voragine si era aperta in via Ambrosini, in zona Montagnola, alla periferia della città. La voragine, profonda sei metri, si era aperta vicino allo spartitraffico.