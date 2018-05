WeRoad: i viaggi avventura tra coetanei anche per gli over 55

WeRoad, viaggi e avventure fra coetanei del Gruppo OneDay, festeggia un anno dal suo lancio aprendosi agli over 55! In un anno WeRoad ha già portato in viaggio 600 ragazzi fra i 25 e i 35 anni accomunati non solo dall’età, ma anche dallo spirito in cui intendono il viaggio: relax, arte, nightlife o avventura, i gruppi fra i 7 e i 15 partecipanti di WeRoad non conoscono disavventure dovute a disparità anagrafiche gusti di viaggio!

Oggi gli over 55 conoscono una nuova giovinezza: sanno usare i social network e sono o single in cerca di nuove conoscenze oppure coppie che vogliono conoscere nuovi amici con interessi simili, con cui tenere i rapporti, appunto, sui social network! Il viaggio avventura non è una cosa solo per venti e trentenni: i Silver Boomers ovvero i nati prima del 1963 hanno desiderio di scoprire e le possibilità economiche per farlo.

La volontà di aprirsi già oggi a questo target è stata presa a seguito delle numerose richieste da parte dei Silver Boomers direttamente sul sito e sulla pagina Facebook di WeRoad! Segno che l’e-travel è ormai di uso comune anche per i non nativi digitali e che la voglia di fare nuove conoscenza non si esaurisce con la maturità!

La prima destinazione è l’Islanda: all’insegna di terme, paesaggi mozzafiato e gli spettacoli dei geyser. Due i turni già confermati. Quale sarà la prossima destinazione preferiva dai Silver Boomer italiani in cerca di viaggi e avventure?