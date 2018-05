Xylella, Emiliano: “L’odg è frutto dell’unità d’azione della Regione Puglia”

I presidenti della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia, Michele Emiliano e Mario Loizzo, hanno accolto positivamente l’approvazione dell’ordine del giorno unitario sulla questione della Xylella da parte dell’Assemblea legislativa pugliese.

“Dimostra – secondo Emiliano – l’unità di azione di tutta la Regione Puglia e sollecita il governo nazionale ad ottenere interventi normativi speciali che consentano di fronteggiare tempestivamente una situazione di emergenza nazionale grave come quella della Xylella fastidiosa”.

Emiliano ritenendo “di fondamentale importanza l’aver condiviso il cammino nel difficile contrasto alla fitopatia” ha poi sostenuto “gli effetti positivi di questa unità di azione di tutta la Regione, in ogni sua componente strutturale, scientifica e politica. Effetti – ha chiarito – che si possono constatare anche nel rapporto con gli ispettori del comitato fitosanitario permanente dell’Ue”, che in questi giorni si trovano in Puglia per effettuare verifiche sulle azioni di contrasto e contenimento del batterio killer degli ulivi.

Nel ringraziare il Consiglio regionale per aver accolto la proposta dell’Ufficio di presidenza di unificare in un solo documento le diverse mozioni dei vari gruppi, Loizzo ha infine sottolineato che “il pronunciamento unitario dà più forza e valore alla posizione dell’Assemblea“, giudicando l’approvazione del documento “una scelta giusta e opportuna per la Regione Puglia”.