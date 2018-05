Xylella, ispettori Ue in Puglia: tour nel Brindisino 

Gli ispettori del comitato fitosanitario permanente dell’Ue si trovano oggi nel Brindisino per effettuare verifiche sulle azioni di contrasto e contenimento del batterio killer degli ulivi, la xylella fastidiosa.

Gli ispettori hanno iniziato con sopralluoghi in Valle d’Itria nelle zone di Cisternino e Ostuni, e poi, accompagnati da personale Arif e della Regione saranno a Torre Guaceto, sulla costa, e successivamente nell’area di Oria e Francavilla Fontana.

In mattinata tecnici e commissari Ue hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto agricolo. In fase di valutazione l’ampliamento della zona in cui effettuare gli interventi di contenimento.