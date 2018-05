Zimbabwe: introdotto il vaccino contro il cancro cervicale

Le ragazze di tutto lo Zimbabwe saranno protette contro una delle malattie più letali del Paese in seguito all’introduzione del vaccino contro il Papilloma virus (HPV) nel programma di vaccinazione di routine del Paese; è quanto annunciato oggi dalla First Lady dello Zimbabwe Auxillia C. Mnangagwa, durante la cerimonia di lancio ad Harare.

I vaccini, che saranno finanziati da Gavi, the Vaccine Alliance e dal governo dello Zimbabwe, saranno somministrati a oltre 800.000 ragazze di età compresa tra i 10 e i 14 anni in tutto il Paese. L’UNICEF, l’OMS e i partner lavoreranno a fianco del Ministero della Salute dello Zimbabwe per garantire l’attuazione del programma.

“Quest’evento è importante per lo Zimbabwe per migliorare la salute delle donne,” ha dichiarato la First Lady Auxillia C. Mnangagwa durante l’evento di lancio. “Lo Zimbabwe è fortemente oppresso dal cancro cervicale e l’attuale tasso di mortalità del 64% deve essere ridotto. Oggi stiamo infliggendo un duro colpo al cancro del collo dell’utero.“

Secondo il World Cancer Research Fund, lo Zimbabwe ha il quinto tasso più alto al mondo in termini di cancro del collo dell’utero. Più di mille donne muoiono ogni anno a causa di questa malattia, divenuta la più comune forma di cancro per le donne del Paese. “Oggi è una giornata storica per le ragazze e le donne di tutto lo Zimbabwe,” ha affermato il Dr. Seth Berkley, CEO di Gavi, the Vaccine Alliance. “L’introduzione di questo vaccino salvavita impedirà a migliaia di donne in tutto il Paese di passare attraverso l’inimmaginabile sofferenza causata dal cancro cervicale“.

Lo Zimbabwe diventa l'ottavo Paese africano a introdurre il vaccino HPV nel suo programma di immunizzazione di routine, nonché l'ottavo in tutto il mondo a farlo con il supporto di Gavi.Il cancro cervicale è sulla buona strada per superare il parto come più grande killer delle donne nel mondo in via di sviluppo. Uccide circa 266.000 donne ogni anno e questo numero è in aumento, con proiezioni che suggeriscono che questa cifra potrebbe arrivare a 416.000 entro il 2035 se non saranno implementate le misure necessarie a combatterlo. Questo tipo di cancro colpisce in modo sproporzionato i Paesi più poveri del mondo: l'85% dei decessi hanno luogo in Paesi a basso e medio reddito. I cinque Paesi con la più alta incidenza di cancro cervicale si trovano tutti nell'Africa sub-sahariana – Malawi, Mozambico, Comore, Zambia e Zimbabwe. Grazie a vaccini HPV sicuri ed efficaci, la maggioranza dei decessi per cancro del collo dell'utero è ora prevenibile. Gavi, the Vaccine Alliance ha iniziato a sostenere l'introduzione del vaccino HPV nei Paesi a reddito basso e medio-basso nel 2013. Da allora, ha aiutato i governi di 30 Paesi in via di sviluppo a realizzare progetti dimostrativi e sta ora sostenendo l'introduzione del vaccino nei programmi di immunizzazione di routine.

Gavi, The Vaccine Alliance ha svolto un ruolo chiave nell’aumentare la domanda dei vaccini, stimolando la concorrenza tra i produttori e garantendo la disponibilità di una quantità sufficiente di vaccini di qualità. Nei Paesi ad alto reddito, il vaccino HPV può costare più di $100 per dose. Attraverso un’opera di market-shaping, Gavi ha assicurato una fornitura di vaccini HPV a partire da $4,50 per dose.