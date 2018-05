A Zurigo da oggi una “Food Immersion” nel mondo della gastronomia

Street food, slow food o fine food: al FOOD ZURICH si trova tutto ciò che soddisfa il palato. Per ben undici giorni, dal 24 maggio al 3 giugno, il festival si dedica alle manifestazioni gastronomiche più varie di Zurigo: piatti svizzeri sperimentali incontrano ricette tradizionali e tendenze internazionali, ristoranti affermati sposano cornici sorprendenti. Il ricco programma, studiato anche da giovani cuochi e gastronomi, invita a ragionare, scoprire e discutere di innovazioni scientifiche.

Cos’è FOOD ZURICH?

Già oggi Zurigo è un paradiso per gli amanti del cibo, che si tratti di gastronomia ricercata, classici elvetici o street food esotico. Gli zurighesi amano mangiare e sono veri e propri buongustai. Negli ultimi anni, vari festival gastronomici hanno ottenuto sempre più riscontri tra la popolazione. Lanciato da Zurigo Turismo e dai suoi partner, dal 24 maggio al 3 giugno 2018 FOOD ZURICH propone una piattaforma comune per tutti questi eventi.

Festa d’inaugurazione ai grandi magazzini Jelmoli

Il 24 maggio 2018, il festival FOOD ZURICH si svolgerà per la terza volta. Come gli anni scorsi, l’evento sarà inaugurato al “Food Market” di Jelmoli, gli storici grandi magazzini nella famosissima Bahnhofstrasse, nel cuore di Zurigo. Per lanciare la manifestazione, alcuni chef stellati di vari hotel zurighesi a 5 stelle accoglieranno gli ospiti con le loro specialità, mentre produttori e giovani cuochi mostreranno le proprie capacità. Durante la serata inaugurale di FOOD ZURICH, verranno presentati anche il programma e il tema del festival.

Oltre 100 eventi incentrati sul cibo

Per undici gustosi giorni, Zurigo avrà in programma oltre 100 eventi incentrati sull’arte culinaria. Presso ristoranti affermati e location uniche si svolgeranno pranzi e cene indimenticabili. Grazie a numerose degustazioni, i più golosi potranno assaggiare prelibatezze e novità, mentre interessanti workshop mostreranno ai più curiosi come preparare a casa creazioni esotiche. Ma anche tradizione e regionalità rivestiranno un ruolo importante. Il programma ha in serbo tanti altri punti che completeranno al meglio il festival FOOD ZURICH, come una passeggiata nel bosco di Zurigo in cerca di qualcosa di edibile, un grande street food festival, corsi di cucina per bambini, proiezioni cinematografiche o gruppi di discussione con esperti del settore gastronomico.

Piatto della città: “Condivisione – Mangiare è ciò che ci unisce”

Anche quest’anno è previsto un cosiddetto “piatto della città”, che darà un volto a Zurigo. All’insegna del motto “Condivisione – Mangiare è ciò che ci unisce”, durante il festival FOOD ZURICH diversi ristoratori proporranno sul menu un piatto da condividere, mentre trattorie storiche e locali di nuova generazione mostreranno in quanti modi diversi si possa condividere.

Street Food e “Chuchi”

Ormai diventato culto, lo Street Food Festival si svolgerà durante l’evento FOOD ZURICH all’ex stadio Hardturm, un’area spesso chiamata “Stadionbrache”. Circa 70 specialisti di street food presenteranno prelibatezze di tutto il mondo. Nel bel mezzo si troverà anche la FOOD ZURICH “Chuchi”, ovvero una cucina con quattro isole e un bar, dove si cucinerà, mixerà, assaggerà, chiacchiererà e mangerà, il tutto con la partecipazione del pubblico.

Festa finale allo Zürcher Engrosmarkt

Il 2 giugno, l’evento FOOD ZURICH si concluderà con una travolgente festa. L’evento che ruota intorno al cibo si svolgerà nei padiglioni dell’Engrosmarkt, nel quartiere di tendenza di Zürich-West. Qui, cuochi, ristoranti, street food truck e laboratori si riuniranno ancora una volta per concludere insieme il festival. La festa con DJ e tante prelibatezze proseguirà sino all’alba.