I 10 migliori Campeggi e Villaggi Pet Friendly: il Camping Union Lido Park & Resort di Cavallino-Treporti primo nel 2018

È il Camping Union Lido Park & Resort di Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia, ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio/villaggio Pet Friendly del 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp, quale riconoscimento alle strutture en plein air che offrono ai turisti la possibilità di trascorrere vacanze indimenticabili insieme ai propri animali domestici.

La vittoria finale del Camping Union Lido Park & Resort di Cavallino-Treporti nel Certificato Pet Friendly 2018 è il risultato di un’attenta selezione che, nella prima fase, ha portato alla scelta dei 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze in compagnia degli animali domestici. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp in collaborazione con TrustYou, affermata piattaforma di feedback a livello internazionale per l’analisi delle recensioni dei turisti sui maggiori portali di settore. Veri e propri paradisi per chi viaggia in compagnia del proprio cane o gatto, i campeggi e villaggi presenti nella TOP 10 Pet Friendly sono diffusi su tutto il territorio, con una particolare concentrazione in Veneto con 4 strutture tra le prime 10, e offrono servizi che vanno ben oltre la semplice ammissione degli animali. Dalle dog beach all’accesso in camping in tutti i periodi dell’anno, passando per i servizi di pet sitter, fino alle aree gioco e alle doccette dedicate, le strutture Pet Friendly hanno un occhio di riguardo anche per i turisti a quattro zampe. Di seguito, i 10 migliori Campeggi e Villaggi Glamping 2018 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Camping Union Lido Park & Resort di Cavallino-Treporti (VE), in Veneto – VINCITORE

– Camping Cavallino di Cavallino-Treporti (VE), in Veneto

Villaggio Barricata di Porto Tolle (RO), in Veneto

San Benedetto Camping Village di Peschiera del Garda (VR), in Veneto

Camping Sabbiadoro di Lignano Sabbiadoro (UD), in Friuli-Venezia Giulia

Spina Camping Village di Comacchio (FE), in Emilia-Romagna

Camping Village le Pianacce di Castagneto Carducci (LI), in Toscana

Tiliguerta Camping Village di Muravera (CA), in Sardegna

Villaggio Italgest di Magione (PG), in Umbria

Club degli Amici Camping Village di Montalto di Castro (VT), nel Lazio

Il premio Pet Friendly 2018 arriva dopo i Certificati KoobCamp per le categorie Glamping, Sport, Wellness, Art City, Camper ed Unusual Accommodations e precede Family, Aquapark, Restaurant, Wi-Fi e Accessible. I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi e sugli altri siti del network KoobCamp, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.