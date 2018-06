3.000 avventure in barca a portata di click: 198 destinazioni in tutto il mondo per vacanze all’insegna del mare

Vuoi fare un viaggio in barca che ti porti nelle migliori destinazioni per fare snorkeling, subacquea o semplicemente andare a vela?

Oppure sei alla ricerca di una vacanza in barca rilassante e romantica in coppia o dinamica e divertente con gli amici? Vorresti fare una crociera con cucina gourmet?

COME NASCE L’IDEA – Nowboat è la prima piattaforma integrata nel mondo della nautica. Grazie alla rete di operatori da tutto il mondo, specializzati in vacanze sull’acqua, offre ai viaggiatori la vacanza ideale con due soli click.

L’idea di Giovanni Alessi Anghini, fondatore della scale-up con sede ad Hong Kong, è di facilitare l’utente finale nell’organizzazione della propria vacanza in barca.Obiettivo di Nowboat.com, che raccoglie sulla sua piattaforma user-friendly 460 operatori locali certificati in 198 luoghi intorno al mondo, è anche quello di fornire agli operatori un software agile a supporto della loro attività.

IL VALORE SOCIALE E L’EREDITÀ – Dietro al progetto anche un aspetto virtuoso, fortemente voluto dal suo fondatore: la scelta di devolvere il 3,5% dei profitti a ONG per la salvaguardia dell’oceano e della biodiversità.

Uno sguardo attento alla sostenibilità ambientale che dimostra una sensibilità verso la protezione della natura anche a vantaggio delle future generazioni.

La filosofia di Nowboat.com si basa infatti sulla forte convinzione che non ereditiamo il pianeta dai nostri antenati, ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli. Per questo motivo, è di fondamentale importanza proteggere il pianeta, oltre a viverlo con rispetto.

I VANTAGGI PER L’UTENTE – Prima della nascita di Nowboat.com, prenotare avventure in barca significava perdere tempo su internet a cercare operatori – che spesso non hanno presenza digitale – oppure affidarsi all’assistenza di tour operator locali, o al passaparola, aumentando il rischio di imprevisti e problemi di comunicazione, oltre a dover pagare una lauta percentuale a un broker qualsiasi.

Nowboat è la soluzione ideale con benefici per tutte le parti coinvolte:

I viaggiatori possono prenotare facilmente la vacanza in barca, facendo ricerche per prezzo, destinazione, tipo di imbarcazione o attività e contattare numerosi operatori contemporaneamente. Con 0% di commissioni!

la vacanza in barca, facendo ricerche per prezzo, destinazione, tipo di imbarcazione o attività e contattare numerosi operatori contemporaneamente. Con 0% di commissioni! Gli operatori possono rendere disponibili, sulla piattaforma, le proprie imbarcazioni e attività ad un pubblico vasto e in continua crescita, oltre ad avere a disposizione un gestionale che fornisce servizi di marketing, CRM, EDM e permette di dialogare direttamente con i viaggiatori .

. Le avventure possono essere personalizzate in accordo con gli operatori.

possono essere personalizzate in accordo con gli operatori. Le ONG, sul sito è possibile scegliere tra oltre 60 progetti, beneficiano della donazione effettuata da Nowboat per conto dei viaggiatori.

NON SOLO NOLEGGIO – Oltre a noleggiare barche e yacht, la piattaforma consente ai viaggiatori di organizzare e prenotare ‘avventure’, come immersioni, snorkeling, kitesurf, wakeboard fino a spedizioni in Antartide e Nuova Zelanda.

Sono disponibili anche centinaia di avventure in destinazioni di navigazione consolidate come Indonesia, Maldive, Mauritius e il Mediterraneo.