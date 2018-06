Abruzzo, prevenzione valanghe: dalla Regione 2 milioni per i Prati di Tivo 

“Due milioni di euro è il finanziamento programmato dalla Regione Abruzzo con il Masterplan, per far fronte ai fenomeni valanghivi a Prati di Tivo, in provincia di Teramo”. Andranno a finanziare un sistema di protezione del fenomeno affidandolo al soggetto attuatore, individuato nella Provincia di Teramo.

Nel progetto è previsto un insieme di misure che vanno dal posizionamento di reti fisse e mobili all’installazione, nel periodo pre-invernale, del sistema cosiddetto “Obelix”, che provoca delle piccole esplosioni controllate, tali da determinare lo slittamento delle masse nevose al fine di prevenire la formazione delle valanghe.

La Provincia di Teramo ha assicurato la completa realizzazione dell’opera prima della prossima stagione invernale. Se ne è discusso nel corso dell’incontro che si è svolto ieri negli uffici della Regione Abruzzo, a Pescara.

All’appuntamento hanno partecipato, oltre al presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, Roberta Di Silvestro, viceprefetto di Teramo, Michele Petraccia, sindaco di Pietracamela, Monica Di Mattia, funzionaria della Provincia di Teramo, Sabatino Belmaggio, dirigente del Servizio multirischio della Regione Abruzzo e Luciano Del Sordo, dell’Autorità del bacino della Regione Abruzzo.

“Un’occasione utile anche per fare il punto rispetto alle richieste di un cittadino di Pietracamela circa interventi risarcitori per i danni alla sua abitazione. Una circostanza che e’ stata dettagliatamente sviluppata dal Sindaco di Pietracamela, peraltro direttamente interessato insieme ad altri inquilini del medesimo stabile colpito dalla valanga del gennaio 2017, che ha consegnato alla Regione la documentazione procedimentale attivata dal Comune di Pietracamela, afferente al ristoro dei danni per le avversità atmosferiche e per gli effetti sismo-indotti dalla valanga”.