AIGAE: escursione condurrà bambini e ragazzi down o con disabilità cognitiva a vedere una delle meraviglie dell’Italia

“Domani a Milano un’esperienza unica. Escursione teatrale attraverso gli splendidi vigneti, i laghi e i suggestivi boschi naturali del Parco della Collina di San Colombano al Lambro dove avranno luogo momenti di gioco – ha dichiarato Umberto Petranca, Guida AIGAE della Lombardia – e letture teatrali a tema naturalistico.

Ma che cosa è un’escursione teatrale?

Di certo non è una semplice escursione, di sicuro non è solo uno spettacolo teatrale e non è nemmeno le due cose messe insieme.

Partecipare ad un’escursione teatrale significa attraversare un’esperienza dove performance teatrali, storie dimenticate, fiabe, letteratura e poesia ti accompagneranno in un viaggio di conoscenza del territorio a più dimensioni che ti farà tornare a casa sempre un trasformato”

Cosa succederà domani?

“Domani ad esempio il nostro percorso attraverso il Parco della Collina di San Colombano al Lambro sarà punteggiato da momenti di lettura – ha concluso Petranca – e performance teatrale tratti dalla grande letteratura naturalistica che arricchiranno la conoscenza delle peculiarità del Parco con una porta privilegiata verso il mondo dell’immaginario. Avremmo modo, così, di conoscere i voli dei rapaci migratori che sfruttano le correnti ascensionali del parco anche attraverso le parole di Montale, le sensazioni del fitto del bosco attraverso le pagine di Neruda e tanti altri. Non solo, esperienze di improvvisazione e gioco teatrale ci guideranno nella comprensione del territorio e della natura che lo popola”.

Domani altri 30 eventi in tutta Italia per la chiusura delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche.

“In tre edizioni ben 430 appuntamenti – ha concluso Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide AIGAE – registrando un successo davvero importante. Ogni anno in Italia, il Turismo Ambientale aumenta del 3% . L’Italia sta dimostrando di amare la nostra professione. AIGAE in collaborazione diretta con Legambiente ha voluto promuovere l’Italia attraverso le Giornate Nazionali delle Guide che si concluderanno domani in occasione di Piccoli Borghi. Abbiamo avuto sul campo ben 3500 guide.

Le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche si svolgono anche nell’ambito della Primavera della Mobilità Dolce indetta da A.Mo.Do. L’Alleanza per la Mobilità Dolce (A.Mo.Do.) che vede insieme tutte quelle realtà impegnate nella promozione del territorio, nasce dal desiderio delle più importanti Associazioni Nazionali di far emergere una visione unitaria della mobilità sostenibile”.