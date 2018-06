“Alle ore 9 partenza per un’escursione molto bella. Itinerario ad anello sul promontorio del Caprione, nel parco regionale di Montemarcello Magra Vara – ha continuato Patelli – lungo sentieri e antiche mulattiere, in mezzo alla natura e con panorami mozzafiato sul Golfo dei Poeti e sulla foce del fiume Magra”.

“Domani Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche anche in Liguria”. Lo ha annunciato Luca Patelli , coordinatore delle Guide Ambientali Escursionistiche della Liguria.

