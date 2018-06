Alluvione Livorno, il sindaco: “E’ il momento di dare risposte ai cittadini”

“Ora che finalmente abbiamo un vero governo, è il momento di dare ai cittadini quelle risposte che attendono da mesi. Penso in particolare alle imprese e ai livornesi che hanno subito ingenti danni a causa dell’alluvione del 10 settembre scorso“: questo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Livorno Filippo Nogarin, che augura “buon lavoro al presidente Conte e a tutta la sua squadra“, ricordando che “dalla fine dello scorso anno, giacciono al Mef 200 milioni di euro che devono essere trasferiti alla Protezione civile per risarcire le vittime delle catastrofi naturali che si sono susseguite in Italia dal 1 gennaio 2016 alla fine del 2017“. “Secondo una prima stima, a Livorno dovrebbero arrivare 20 milioni circa. Che e’ gia’ qualcosa ma non e’ sufficiente, visto che la ricognizione fatta a due mesi dal disastro ha stabilito che occorrerebbero 25 milioni per i cittadini e altrettanti per le imprese messe in ginocchio dall’acqua“.