Ambiente: nuove strategie per mantenere e tutelare la biodiversità nelle aree rurali e urbane

Il 23° Convegno nazionale sulla biodiversità si terrà dal 13 al 15 giugno all’Università di Teramo: la tre giorni è promossa in collaborazione con il Crea, Cnr e vari atenei, e sarà l’occasione per presentare le nuove strategie per mantenere e tutelare la biodiversità nelle aree rurali e urbane. Michele Pisante, presidente del Comitato scientifico del Crea e componente del Cda del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria spiega che biodiversità, ambiente, salute e cambiamento climatico sono tematiche strettamente connesse. Fondamentale il ruolo della ricerca, nell’ottica della tutela della diversità biologica dell’ecosistema.