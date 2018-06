Ambiente, al via la Campagna Mosaico Verde: 300mila alberi in 3 anni

Una grande operazione di rimboschimento nazionale che coinvolge enti pubblici e aziende su un progetto condiviso di adattamento ai cambiamenti climatici. E’ la Campagna Nazionale Mosaico Verde, presentata questa mattina, presso l’Acquario Civico di Milano. Obiettivo: piantare 300.000 nuovi alberi e tutelare 30.000 ettari di boschi esistenti nei prossimi tre anni.

Ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, Mosaico Verde nasce proprio con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali e degli enti parco di recuperare aree verdi degradate o abbandonate e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti come misura di Responsabilità Sociale d’Impresa.

“Mosaico Verde vuole essere uno strumento attraverso il quale realizzare progetti concreti sul territorio. Grazie alla piattaforma che consente di visualizzare le aree disponibili, le aziende che hanno fatto della sostenibilità il loro volano di crescita possono investire in progetti di restituzione di valore alle comunità locali e alla collettività – ha dichiarato Alessandro Vezzil, coordinatore della campagna – Inoltre, gli enti locali che aderiscono, non solo ottengono un contributo importante per riqualificare le aree dismesse, ma vengono accompagnati in un percorso di adattamento ai cambiamenti climatici, che comporta la redazione di uno studio strategico per l’integrazione delle reti ecologiche urbane e extra urbane di proprietà all’interno di un piano che consenta di ridurre la vulnerabilità locale ai rischi connessi al cambiamento climatico”.