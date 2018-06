Ambiente: “Riduzione della Co2 grazie alle navi Gnv”

La Gnv ha ricevuto dal Rina la certificazione sullo studio “Validation of CO2 Index Calculation” condotto dalla Compagnia sulle linee Genova-Palermo e Napoli-Palermo.

Sulla base dei calcoli presentati, infatti, le due unita’ che operano questa linee – rispettivamente la nave “La Superba” e la nave “Gnv Cristal” – hanno registrato un significativo abbattimento dell’emissione di CO2 emessa nell’Ambiente, grazie ai mezzi commerciali imbarcati nel 2017 a bordo dei traghetti della Compagnia, in alternativa alla stessa tratta stradale, influendo positivamente sulla rete autostradale italiana, oltre che sull’impatto ambientale complessivo.

Il Rina ha convalidato le analisi presentate nello studio effettuato, che evidenzia come risulti molto conveniente, in termini di risparmio di emissioni di CO2, trasportare il carico pesante via mare anziche’ via terra.

In seguito alla certificazione Rina, Gnv puo’ annunciare che la media generale di CO2 non emessa grazie all’utilizzo del vettore marittimo e’ pari a circa il 70% sulla linea Genova-Palermo e del 45% sulla linea Napoli-Palermo. Si stima quindi che, grazie ai collegamenti garantiti da Gnv, la diminuzione di CO2 e’ equivalente all’effetto di abbattimento di anidride carbonica di oltre 5 milioni di alberi ad alto fusto.

“Nell’ambito delle Autostrade del Mare, snodo intermodale d’eccellenza per la connessione con il bacino del Mediterraneo, – si legge in una nota della compagnia – Gnv si e’ concentrata negli ultimi anni su una logistica sostenibile del Mediterraneo, introducendo il miglioramento dei servizi di bordo e di terra delle rotte da e per la Sicilia, e andando a intervenire sull’ecosostenibilita’ delle navi, migliorandone l’impatto ambientale”.