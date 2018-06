Ambiente, LIPU: la nomina di Costa “una speranza per la natura”

“La nomina di Sergio Costa a ministro dell’Ambiente è una speranza concreta di svolta nella conservazione della natura, nella protezione dell’Ambiente e nella lotta per la legalità e il diritto ambientale. In un momento difficile per le tematiche ambientali, spesso sacrificate alle politiche generali senza adeguata integrazione tra le une e le altre, una presenza così qualificata a capo del ministero dell’Ambiente rappresenta un’eccezionale occasione di portare la biodiversità e l’ecologismo al centro della nostra società e costruire un futuro in cui la convivenza tra uomo e natura sia davvero in primo piano. Mai come adesso è importante che ciò accada“, spiega la Lipu-BirdLife Italia a proposito del neo ministro dell’Ambiente. “I temi di interesse sono tanti e di rilievo e tra questi l’affermazione di una piena legalità ambientale e la conservazione della natura, con l’Italia al primo posto in Europa per presenza di biodiversità ma ancora sofferente in fatto di protezione adeguata e di valorizzazione, anche volta a favorire un’economia nuova, realmente sostenibile, e un ecoturismo attratto dalle bellezze naturali del nostro Paese. Al ministro Costa, certi che saprà cogliere le grandi sfide che lo attendono, vanno i più grandi auguri di buon lavoro dalla Lipu e la nostra piena disponibilità di collaborazione“.