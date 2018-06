Ambiente, Ministro Costa: “Porterò persone di mia assoluta fiducia. Ce ne sono di cose da fare”

“Porterò persone di mia assoluta fiducia. Ce ne sono di cose da fare“, “voglio lavorare per ridurre la produzione dei rifiuti“: lo ha dichiarato il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista al Corriere.

Costa ha anche raccontato la sua esperienza nella Terra dei Fuochi: “Non ci siamo basati sui collaboratori di giustizia, trovavamo le discariche partendo dalla costante dei campi magnetici della crosta terrestre“. “Per ‘tombare’ le discariche i camorristi usano materiale ferroso. Ed è quello che fa variare il valore dei campi magnetici“. “Quando scavavamo sulla discarica usavamo anche i geiger per individuare gli isotopi radioattivi pericolosi. Eravamo otto, non si lavorava meno di dodici ore al giorno. Ma non costavamo nulla allo Stato oltre il nostro stipendio, per le discariche usavamo il magnetometro che avevamo già in dotazione“.