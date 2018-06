Ambiente, Ministro Costa: l’amianto “non lo voglio vedere più”

Quella dell’amianto è “una frontiera di cui l’Italia si deve preoccupare e che ci fa zoppicare. A preoccuparci è la ricaduta sul territorio e quella sanitaria e dobbiamo proporre qualcosa che favorisca l’uscita da sistema amianto“: lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi a Montecitorio in occasione della presentazione del Rapporto Rifiuti Speciali 2018 di Ispra. “Io l’amianto nelle campagne e lungo le strade non lo voglio vedere più. Sarà banale ma non è pensabile che l’Italia ancora si interroghi su come risolvere la situazione“.

E’ inoltre “urgente tracciare bene i rifiuti speciali e speciali pericolosi, non ci possiamo fermare. Il recupero degli pneumatici già va bene, oggi siamo al 73% ma dobbiamo arrivare a 100%. Gradirei che il governo garantisse la tracciabilità trasparente degli pneumatici attraverso un codice“.