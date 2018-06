Ambiente: oggi il Bioparco di Roma dedica una giornata al mondo delle foreste

Oggi il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste. Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, leoni asiatici, nonché molte specie di primati e uccelli – sui loro particolari adattamenti e sulle principali cause che ne minacciano l’esistenza.

Tra le attività che verranno proposte ai bambini: I re della foresta, attività per comprendere curiosità, differenze e adattamenti di leoni asiatici, tigri di Sumatra e leopardi del Caucaso, i grandi felini presenti al Bioparco che dipendono dalla sopravvivenza delle foreste. Vita in condominio, divertente gioco di abilità sugli equilibri della Natura. Foreste di casa nostra, tra orso, lupo e lince alla scoperta dei grandi carnivori dei nostri boschi. Il colore della vita e Una foresta acquatica: coinvolgenti esperimenti di chimica per svelare il ‘superpotere’ delle piante e come riescano a produrre l’ossigeno, indispensabile alla sopravvivenza del Pianeta e per conoscere il ciclo dell’acqua. L’uomo della foresta, alla scoperta dell’orango, una delle specie simbolo della foresta: adattamenti, curiosità e minacce di questo formidabile primate. Sotto la foresta! Per osservare da vicino chiocciole giganti, insetti poderosi, ragni dalle vistose decorazioni, mille e centopiedi, esseri viventi che popolano le foreste del Pianeta da milioni di anni. Regali di natura, per scoprire come la Biodiversità ci curi, ci nutra e ci veste.

Infine: Il silenzio della foresta: in compagnia delle guardie antibracconaggio del WWF alla scoperta dei trucchi del mestiere per contrastare il problema del bracconaggio degli uccelli in Italia e prendere coscienza del dramma vissuto dalle specie canore del Sud-Est asiatico. Attività in collaborazione con WWF Roma e Area Metropolitana.

Le foreste emerse occupano una superficie globale di 4 miliardi di ettari, circa il 30% delle superfici continentali, alle quali vanno aggiunte tutte quelle foreste in parte o completamente sommerse, come quelle a mangrovia o di kelp. Le stesse foreste sono sottosopra, a soqquadro a causa della forte pressione antropica e si stima che ogni due minuti venga distrutta un’area pari a un campo di calcio.

Foreste sottosopra è una campagna ideata dal gruppo di lavoro EDUZOO, gli educatori dell’Unione Italiana Zoo Acquari (UIZA) che nasce dall’esigenza di informare e sensibilizzare il pubblico sul tema delle foreste.

La giornata è parte del programma di “EUREKA! Roma 2018” promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale.