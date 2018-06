Ambiente: il Piemonte punta al riuso degli edifici

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato oggi due disegni di legge in tema di riqualificazione e recupero degli edifici, e di contenimento del consumo di suolo. Entrambi i provvedimenti, mirati da un lato il rilancio dell’edilizia e dall’altro alla tutela delle risorse primarie, puntano allo sviluppo sostenibile del territorio.

Il primo disciplina procedure edilizie innovative e semplificate per promuovere il riuso, la riqualificazione e il recupero dell’edificato quale scelta prioritaria. Il secondo introduce norme urbanistiche e ambientali per il contenimento del consumo di suolo.

Si propongono norme organiche e stabili, senza il carattere della deroga allo strumento urbanistico e senza limitazioni temporali, che hanno l’obiettivo di rinnovare parti di citta’ costituite da patrimonio obsoleto. Le agevolazioni si estendono a tutte le tipologie costruttive.

Tra le novita’, il principio secondo il quale agli interventi che non comportano aumento del carico urbanistico non consegue il versamento di oneri di urbanizzazione. “Il disegno di legge – rimarca l’assessore all’Ambiente e all’Urbanistica, Alberto Valmaggia – rappresenta un sostanziale cambiamento di prospettiva, che pone nelle mani dei Comuni uno strumento per giungere in tempi brevi alla riqualificazione del tessuto urbano. Comporta ricadute positive sul settore delle costruzioni e un miglioramento sotto il profilo sociale, economico e ambientale di parti della citta’ oggi degradate”.