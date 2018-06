Ambiente, Costa: “Voglio rendere il Ministero Plastic Free”

“Voglio rendere il ministero dell’Ambiente Plastic Free”. Questo uno dei primi provvedimenti annunciato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa ai microfoni di SkyTg24.

“Ovviamente è fortemente simbolico uno dei primi atti che farò a penna mia però l’elemento principale qual è? E’ quello di produrre meno imballaggi di plastica, utilizzando la leva fiscale, quindi il vantaggio per la linea produttiva ma anche per il consumatore, perché così, non avendone più tanti ma via via quasi nulla per non dire nulla nel tempo, tu consumatore hai il primo immediato vantaggio: quello di avere un prodotto che costa meno con meno imballaggi e un costo sociale inferiore”, ha spiegato il ministro.

“Ieri e oggi sono giornate importanti. Ho ricevuto anche l’appello dei giovani per l’ambiente, mi piace ascoltarli per sentire anche loro che ne pensano. Perché la sensibilità, la freschezza e anche la passione che ti porta il giovane ti consente di comprendere delle cose che ti possono sfuggire. E’ un elemento nuovo, quello dell’ascolto, poi traduzione in atti giuridico-amministrativi e su questo siamo determinati e preparati”, ha continuato Costa.

Un video-appello al nuovo governo e in particolare al ministro Costa è stato lanciato dai 133 studenti che hanno partecipato agli Stati Generali dell’Ambiente dei Giovani, promossi da Earth Day Italia, insieme al ministero dell’Ambiente e al ministero dell’Istruzione. Per quanto riguarda la questione bioshopper, per il ministro occorre “cambiare la tendenza: fare in modo che il cittadino sia invogliato non a spendere di più ma a spendere di meno per mantenersi ecosostenibile, nel bilancio dello Stato c’è questa possibilità”.