Ambiente, Realacci: “Orgoglio nei piccoli Comuni, dove le comunità sono coese”

“Oggi sono con Legambiente a Torrecuso (BN) a celebrare l’orgoglio e l’onore dell’Italia nei Piccoli Comuni per Voler bene all’Italia. Quella di quest’anno è un’edizione speciale: finalmente possiamo festeggiare i nostri borghi più belli insieme alla legge di cui sono primo firmatario per la loro valorizzazione. E spero che saremo in molti oggi a farlo“: lo ha dichiarato Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola, oggi a Torrecuso (BN) dove partecipa insieme al presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, all’edizione 2018 della campagna Voler Bene all’Italia promossa da Legambiente Benevento, 3 giugno 2018. “La legge sui Piccoli Comuni, frutto di un impegno corale cui fuori dal Parlamento hanno contribuito in particolare Legambiente e Anci, ci aiuta a guardare l’Italia con nuovi occhi, partendo dalle comunità e dai territori. Sostenere i nostri centri minori è un’opportunità per tutto il Paese per proporre un’idea di sviluppo che coniuga la cultura e i saperi tradizionali con l’innovazione, la diffusione delle tecnologie della comunicazione e la green economy“. “I nostri 5.567 Piccoli Comuni amministrano più della metà del territorio nazionale e in essi vivono oltre 10 milioni di italiani. Sono i luoghi dove si sperimentano le buone pratiche più innovative sul fronte energetico, della gestione dei rifiuti, della green economy e anche dell’integrazione sociale. Legambiente ha il merito di aver acceso l’attenzione su questa parte del Paese. Oggi abbiamo nuovi strumenti per valorizzare le nostre potenzialità e fare della bellezza, della qualità e della creatività radicate nei nostri centri minori, sposate alle nuove tecnologie e all’high-tech, la chiave dello sviluppo di domani. Non a caso questi luoghi sono ormai il perno di un turismo dolce, attento al patrimonio diffuso del Paese. E sempre da questi centri provengono il 92% delle nostre Dop e Igp e il 79% di nostri vini più pregiati. Qui in Campania, ad esempio, sulle 23 produzioni tipiche regionali ben 17 coinvolgono i piccoli borghi”.