Ambiente: solo grano sostenibile per i biscotti Mondelēz prodotti in Europa

Mondelēz International, azienda leader mondiale nel settore dello snacking e maggiore produttrice di biscotti in Europa, ha annunciato di voler ampliare il programma Harmony. Lanciato 10 anni fa per promuovere la biodiversità e le buone pratiche ambientali in collaborazione con agricoltori, cooperative e mugnai coinvolti nella produzione di grano, questo ambizioso programma prevede da parte di Mondelēz l’approvvigionamento di materie prime sostenibili per la realizzazione dei suoi prodotti. L’obiettivo annunciato è quello di arrivare a coprire, entro il 2022, il 100% dei suoi marchi di biscotti nell’Unione Europea, per un totale di circa 280.000 tonnellate di grano.

“I consumatori europei – ha affermato Hubert Weber, Executive Vicepresident e President Europe – identificano sempre più i prodotti che seguono processi di produzione sostenibili come prodotti di alta qualità. Sono consapevoli dell’impatto delle loro scelte alimentari sull’ambiente e nutrono grandi aspettative anche nei confronti dei produttori, aspettandosi che si prendano anche loro le proprie responsabilità”.

Oggi il programma Harmony coinvolge 1.700 agricoltori, 13 mugnai e 21 cooperative in sei mercati tra Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Polonia e Spagna, che nel 2017 hanno prodotto 177.000 tonnellate di grano per i diversi marchi di biscotti dell’azienda. Questi numeri rappresentano circa il 75% della produzione di biscotti di Mondelēz International in Europa occidentale, o il 60% in tutta l’Unione Europea, per i marchi: LU, Oro Saiwa, LiGA e Fontaneda. Attraverso l’ampliamento del programma la produzione annuale di grano, che segue le indicazioni sostenibili stabilite dalla carta Harmony, aumenterebbe fino a oltre 280.000 tonnellate entro il 2022. Questo aumento permetterebbe di produrre il volume di grano necessario per l’intero portafoglio europeo di biscotti dell’azienda, aggiungendo marchi come belVita, Milka Biscuits e Barni.

“Essendo l’azienda produttrice di biscotti più grande d’Europa, possiamo svolgere – ha poi aggiunto Weber – un ruolo importante nell’affrontare sfide come il cambiamento climatico e la scarsità delle risorse promuovendo pratiche agricole sostenibili e migliorando la biodiversità nella nostra catena di approvvigionamento. Con questo programma contribuiamo a creare una catena di approvvigionamento più equa, più trasparente e integrata, in cui una buona qualità per i consumatori significa un buon impatto su agricoltori e società”.

Harmony: un decennio di partenariato sostenibile

Lanciato per la prima volta 10 anni fa in Francia, Harmony promuove la biodiversità e le buone pratiche ambientali nella produzione di grano in Europa. Co-creato lungo la filiera del grano, con agricoltori, cooperative e mugnai, il programma richiede l’impegno degli agricoltori partner nel seguire le pratiche sostenibili nella coltivazione e nella lavorazione del grano in cambio di un premio per il loro raccolto. I coltivatori Harmony scelgono di preservare acqua, prendersi cura del suolo, proteggere la biodiversità e ridurre le emissioni di CO2, aumentando così anche il loro guadagno.

Il progetto Harmony è stato sviluppato con l’aiuto di ONG, agronomi, specialisti ambientali e centri di ricerca. Ogni anno le pratiche Harmony vengono controllate per assicurare che siano rispettati gli standard.

Sostenuto da una Carta che identifica le pratiche sostenibili, il programma mira a:

ridurre al minimo l’uso di pesticidi e fertilizzanti incoraggiando la selezione delle varietà di grano resilienti e attraverso la rotazione delle colture e la cura del suolo;

evitare trattamenti non necessari;

ridurre le emissioni di CO2, soprattutto attraverso la riduzione dell’uso di fertilizzanti;

preservare la qualità dell’acqua;

preservare la biodiversità locale: il 3% dei campi coltivati a grano è dedicato a bordure di fiori o a siepi che forniscono polline e nettare tutto l’anno agli impollinatori.

Il programma ad oggi ha portato a una riduzione del 20% nell’uso dei pesticidi nelle aree interessate, tra il 2009 e il 2016. Gli agricoltori di Harmony hanno inoltre seminato in Europa 1.026 ettari di fiori intorno ai campi e in questi terreni sono state osservate quasi 17 milioni di api e oltre 30 specie di farfalle.

“Harmony è molto più di un insieme concordato di pratiche sostenibili per l’agricoltura del grano”, ha dichiarato Romeo Lacerda, President Biscuits, Mondelēz Europe. “È un movimento che collega tutti coloro che sono coinvolti nella nostra filiera produttiva con altri che cercano di aumentare l’impatto positivo che possiamo apportare al nostro ambiente e alla biodiversità. Portando le ONG e gli agricoltori a lavorare insieme, possiamo attuare delle pratiche agricole che siano al contempo efficaci e pragmatiche. In tal modo, possiamo agire da catalizzatore per un cambiamento positivo”.

Punti chiave di Harmony: