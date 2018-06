Animali, LAV: il Trentino “vuole mano libera su lupi e orsi”

“La Giunta Provinciale di Trento annuncia, per voce del Presidente Ugo Rossi, l’avvio di una procedura urgente per l’approvazione di una norma provinciale che consentirà di sparare a Lupi e Orsi. Un’operazione che si pone in netto contrasto con le Leggi nazionali e le Direttive comunitarie che impongono l’assoluta protezione per questi animali“: lo spiega in una nota la Lega anti vivisezione (LAV).

“Le dichiarazioni del Presidente Rossi sono una vera e propria farneticazione dettata dalla spasmodica ricerca di consenso elettorale – commenta Massimo Vitturi, responsabile LAV Animali Selvatici – una dichiarazione di guerra emessa dal Trentino contro gli animali selvatici, proprio in occasione della giornata mondiale dell’ambiente!”

“Tali affermazioni sono una colossale presa in giro per noi trentini – prosegue Simone Stefani, responsabile LAV Trentino – il Presidente Rossi è infatti pienamente consapevole che la sua legge ammazzalupi sarà censurata sia dallo Stato italiano, sia dalla Commissione Europea. La Direttiva Habitat impone infatti un rigoroso regime di tutela per orsi e lupi, al quale solo gli Stati membri (non le Regioni o le Province autonome) possono derogare.”