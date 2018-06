Animali: anche le api sanno cos’è lo zero, come primati e bambini

Anche le api sanno cos’è lo zero, proprio come delfini, primati e bambini in età prescolare: lo studio, pubblicato su Science, è stato condotto dall’Università di Melbourne in collaborazione con l’Università di Tolosa. “Se un’ape riesce a riconoscere lo zero con meno di un milione di neuroni, allora devono esserci modi più semplici ed efficienti per insegnare lo stesso concetto ai sistemi di Intelligenza Artificiale,” ha spiegato uno degli autori, Adrian Dyer.

Lo zero è un concetto molto difficile che i bambini impiegano anni ad imparare e che era addirittura assente in alcuni sistemi numerici di antiche civiltà.

Gli scienziati hanno studiato gli insetti, attirandoli su una parete con fogli bianchi, ognuno contrassegnato da forme, da due a cinque. Dopo aver addestrato le api tramite ricompense di cibo a scegliere i fogli con un minore o un maggiore numero di forme, i ricercatori hanno introdotto due numeri nuovi, uno e zero: ebbene gli insetti hanno dimostrato di sapere che lo zero è minore di uno.