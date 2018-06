Salute & Tecnologia: l’Apple Watch monitorerà i sintomi del Parkinson

Apple ha messo a disposizione degli sviluppatori un’interfaccia di programmazione che consente di creare app per Apple Watch in grado di monitorare, in modo costante durante il giorno, due sintomi della malattia di Parkinson (i tremori e la discinesia). L’annuncio è avvenuto nell’ambito della conferenza annuale degli sviluppatori in corso in California. Il monitoraggio garantirebbe al medico l’accesso a dati dettagliati sui sintomi del paziente giorno per giorno, ora per ora. L’interfaccia di programmazione (“Movement Disorder”) si appoggia sul ResearchKit, una piattaforma che consente ai ricercatori di creare app che raccolgono dati medici per studi scientifici.