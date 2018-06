Sei in ascensore che cede sotto il loro peso: salvi

Paura in Friuli, dove alcuni cittadini hanno vissuto quello che può definirsi l’incubo di molti: essere dentro un ascensore che cede per il troppo peso degli occupanti. E’ successo la notte scorsa in un condominio di via Fratelli Bandiera, a Pordenone.

L’ascensore cede e inizia a scendere per diversi piani, ma i sistemi di sicurezza entrano in azione e la corsa finisce smorzata al seminterrato, lasciando illesi i sei occupanti.

Le sei persone, tutte di nazionalità straniera, si erano accalcate all’interno della cabina che può trasportarne quattro al massimo. Appena chiuse le porte esterne, l’impianto ha iniziato a cedere e la cabina e’ scesa verso il basso per diversi metri.

Sono tuttavia entrati in funzione i sistemi di emergenza che hanno fatto adagiare la cabina a terra, bloccando però le porte esterne, leggermente danneggiate dall’insolita manovra.

Per liberare gli occupanti sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno lavorato a lungo per estrarli, illesi ma provati per la lunga permanenza in un vano così piccolo rispetto al loro numero, e verificare il sistema di funzionamento dell’ascensore, che è stato dichiarato inutilizzabile.