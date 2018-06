Spazio: delegazione ASI incontra il nuovo DG dell’Agenzia Spaziale Russa

Il 31 maggio una delegazione ASI, guidata dal Presidente Roberto Battiston, è stata a Mosca invitata dall’Ambasciatore Pasquale Terracciano, insieme all’astronauta Samantha Cristoforetti.

In mattinata circa 400 studenti e docenti hanno accolto Samantha Cristoforetti e la delegazione ASI presso l’Università dell’Amicizia tra i popoli (RUDN), dove l’astronauta ha raccontato la sua esperienza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Numerose sono state le domande con continue ovazioni.

Nel pomeriggio la delegazione ASI – riporta l’Agenzia – ha incontrato una delegazione di Roscosmos guidata dal nuovo Direttore Generale, Dmitry Rogozin, nominato la settimana scorsa dal Presidente Putin. L’incontro, il primo di una delegazione straniera, è stato molto cordiale e proficuo. Le due agenzie hanno confermato la volontà di continuare la collaborazione sui progetti in corso e di estenderla a nuovi programmi di carattere strategico.

La serata si è conclusa a Villa Berg, Residenza dell’Ambasciatore italiano a Mosca, con un Panel dedicato all’esplorazione e moderato dal cosmonauta Oleg At’kov, in cui il Presidente ASI ha parlato dell’esplorazione robotica in preparazione della missione su Marte e degli impegni italiani e Samantha Cristoforetti è intervenuta sull’esplorazione umana e su alcune missioni di ESA. Insieme alla Cristoforetti è intervenuto anche il cosmonauta Sergey Krikalev, attuale Direttore dei Voli umani in Roscosmos.