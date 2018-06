Astronomia, ESO: “momenti interstellari” a La Silla in Cile

L’osservatorio di La Silla dell’ESO in Cile è inevitabilmente fotogenico da ogni angolazione, comprese prospettive insolite e creative come questa!

Questa vista panoramica unica è stata catturata dall’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek. “Mi chiedevo se fosse possibile catturare i colori mistici dell’universo senza attrezzature complicate” ha spiegato, aggiungendo che inizialmente è stato ispirato da uno dei poster pubblicati per accompagnare il film di Christopher Nolan Interstellar. “A La Silla, puoi davvero sentire – e catturare – momenti interstellari!“

Evidentemente Petr è riuscito a fotografare l’universo in tutta la sua bellezza. La maestosa fascia della galassia Via Lattea sfiora il cielo, creando un ponte cosmico tra due dei telescopi residenti di La Silla: il telescopio ESO da 3,6 metri (a sinistra) e il telescopio submillimetrico ESO svedese (a destra). Le Grandi e Piccole Nubi di Magellano – una coppia di galassie vicine – vengono catturate insieme, sedute “sopra” il piano galattico nell’angolo in alto a destra dell’immagine. La brillante spruzzata di rosso al centro dell’inquadratura è la bellissima nebulosa di Gum e il punto particolarmente luminoso nella parte inferiore sinistra dell’immagine è il pianeta Giove.