I ricercatori hanno utilizzato modelli oceanografici e coloranti virtuali per osservare i movimenti di sostanze inquinati attraverso il sistema fluviale fino alla Barriera durante tre stagioni delle piogge dal 2011 al 2013.

Secondo una ricerca condotta dalla University of Queensland e dall’ente di ricerche ambientali Nature Conservancy, 4 grandi fiumi (Fitzroy, Burdekin, Tully e Daintree) sono stati indicati come i maggiori responsabili dell’inquinamento della Grande Barriera Corallina australiana , già colpita dallo sbiancamento e dal riscaldamento globale.

Australia: la Grande Barriera Corallina colpita dall’inquinamento di 4 fiumi

