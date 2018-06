“Balice Smart Environment”: un progetto per il futuro

Con la creazione della Cooperativa di Comunità “Lama Balice”, il Progetto Ba.S.E. Balice Smart Environment, progetto ispirato ai più recenti orientamenti europei in materia di gestione delle Aree Protette e vincitore del Bando Ambiente 2015 di Fondazione Con Il Sud, concretizza l’ultimo dei suoi obiettivi e si propone come un modello partecipativo di cooperazione sociale, ambientale e culturale per innescare meccanismi di replicabilità e cooperazione con altri Paesi dell’area adriatico-mediterranea, oltre che come esempio per la promozione di un marchio di qualità “Lama Balice” e la redazione di un disciplinare di produzione agricola sostenibile.

Sabato 16 giugno presso Villa Framarino i partner del Progetto Ba.S.E., tra i quali anche la Società italiana di geologia ambientale (Sigea), illustreranno tutte le azioni messe in campo negli ultimi due anni per dar vita ad un sistema di gestione smart del Parco Regionale Naturale Lama Balice, unico per la sua morfologia e per la forma di “Parco ibrido”, di “Parco Metropolitano”, per incrementarne la fruizione, la tutela e la valorizzazione degli asset ambientali presenti.

Realizzato da un partenariato diffuso ed altamente qualificato sotto il profilo educativo e scientifico – il Parco regionale naturale Lama Balice, l’Associazione biologi ambientalisti pugliesi (Abap), l’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab) Puglia, la Cooperativa sociale TRACCEVERDI, il Club acquariologico erpetologico barese (Caeb), il Centro d’Arte 89, la già citata Sigea, l’Innovatio Apulia, il Soft Metropolitan Architecture & Landscape Lab (Small) – il progetto Ba.S.E. ha creato un esempio di Smart Environment dotato di presidi tecnologici e sistemi avanzati di monitoraggio del territorio (centrali termo-pluviometriche e droni aerei) e di un Centro di Esperienza di Educazione Ambientale(CEEA) “Villa Framarino” fortemente segnato dalle nuove tecnologie che propone percorsi di educazione ambientale per scuole, ricercatori e università; seminari, workshop, mostre, festival e residenze scientifiche per naturalisti, geologi, biologi, architetti paesaggisti; percorsi ad elevata accessibilità per i diversamente abili.

Il CEEA propone percorsi laboratoriali destinati a studenti, appassionati, turisti naturalistici, associazioni e cittadini, con decisi focus sul tema paleontologico, di recente scoperta e ad elevata potenzialità, sviluppato nelle sale del Museo dei Dinosauri, e sulle diverse abilità nella convinzione che Lama Balice diventi una straordinaria occasione di integrazione e sperimentazione di percorsi educativi e di apprendimento ambientale, ma anche di formazione e lavoro sulle filiere agricole.

La tutela dell’ambiente naturale, la valorizzazione della biodiversità, la sostenibilità dello sviluppo sono temi d’importanza cruciale per affrontare le sfide della contemporaneità. Creare e rafforzare la consapevolezza rispetto a tali problematiche, accrescere il valore della ricerca e dell’innovazione scientifica come strumenti di sviluppo e benessere di ogni società, sono fattori di grande rilievo per l’educazione e per la formazione alla cittadinanza. Una cittadinanza consapevole costituisce, infatti, il miglior substrato per la crescita di una società migliore, in grado di ottimizzare le proprie risorse.