Bambina di 10 anni cade dalla seggiovia al Cimone 

Una bambina di dieci anni è ricoverata in condizioni che sarebbero critiche al Policlinico di Modena (la prognosi è riservata, sono ancora in corso accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita), dopo essere caduta da una seggiovia a Pian Del Falco, nel comprensorio del Monte Cimone, a Sestola, sull’Appennino Modenese.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 18. La bambina sarebbe caduta da un’altezza di diversi metri, più di cinque. Sul posto sono accorsi i carabinieri per condurre tutti gli accertamenti del caso, insieme a 118 e soccorso alpino. La bambina è stata portata al Policlinico con l’elicottero.