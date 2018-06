Bando Giovani Ricercatori 2018: 100 mila euro per sostenere un innovativo progetto di ricerca sui linfomi

La Fondazione Italiana Linfomi (FIL) ha deciso di erogare un finanziamento di 100.000 euro per un progetto di ricerca sui linfomi, ideato e condotto da giovani sotto i 40 anni.

Il Bando Giovani Ricercatori 2018 è reso possibile grazie a fondi messi a disposizione dalla Fondazione Giulia Maramotti (50%), dalla Fondazione GRADE Onlus (30%) e da FIL (20%) per sostenere l’attività scientifica di giovani ricercatori italiani e la crescita di gruppi di ricerca all’interno dei centri italiani, che si occupano di diagnosi e terapia dei linfomi e che fanno parte di FIL.

Il bando finanzierà un progetto che introdurrà aspetti innovativi nella gestione diagnostica e terapeutica dei pazienti con linfoma, per conoscere meglio la malattia, migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti. Verrà accolto positivamente il progetto in cui è prevista l’integrazione di aree e discipline diverse, l’introduzione di elementi di medicina personalizzata, diagnostica avanzata e l’integrazione tra ricercatori di centri diversi, nazionali o internazionali.

È possibile approfondire i contenuti del bando e l’iter di presentazione della domanda sul sito https://filinf.it/bando-giovani-ricercatori-2018/. Entro giovedì 27 settembre 2018 è necessario richiedere le credenziali per la presentazione della domanda contattando la Fondazione Italiana Linfomi alla mail bandi@filinf.it. Per chiarimenti gli Uffici della FIL sono a disposizione al numero 0131 206132.

Il bando rientra pienamente nella mission della Fondazione Italiana Linfomi: la onlus nasce nel 2010 per sviluppare progetti di ricerca scientifica per la cura dei linfomi, migliorare diagnosi, terapie e qualità di vita dei pazienti, creando una base scientifica comune. In meno di 10 anni, ha condotto oltre 50 studi clinici, coinvolgendo circa 150 centri in tutta Italia e collaborando con organismi internazionali con gli stessi obiettivi di ricerca.

I linfomi sono patologie che in Italia colpiscono ogni anno circa 15.000 nuovi pazienti, che significa 40 nuovi casi al giorno, quasi 2 ogni ora. Il linfoma è la patologia onco-ematologica più diffusa in tutte le fasce d’età. Negli ultimi 20 anni la ricerca ha fatto grandi passi avanti, ma c’è ancora molto da fare: oggi guarisce circa l’80% dei Linfomi di Hodgkin e circa il 60% dei Non Hodgkin. Solo grazie al sostegno di cittadini, aziende e istituzioni è possibile sviluppare nuovi studi clinici e raggiungere risultati promettenti.